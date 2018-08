Concerti, teatro, tradizioni. Gli appuntamenti di oggi in provincia di Trapani

12/08/2018 06:00:00

Ecco una rassegna dei principali appuntamenti per oggi, domenica 12 agosto, in provincia di Trapani.



TRAPANI

Domenica 12 agosto e martedì 14 agosto alle ore 21.00, va in scena il terzo appuntamento della 70a Stagione Lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese con l’opera La Traviata, melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, e musica di Giuseppe Verdi.

La regia è affidata ad Andrea Cigni, le scene e i costumi a Tommaso Lagattolla. Sul podio Andrea Certa, maestro del coro è Fabio Modica. Un cast di straordinario spessore, formato da giovani ed affermati cantanti.Violetta Valery, Francesca Sassu, Flora Bervoix, Valeria Tornatore,Annina, Laura Cherici, Alfredo Germont, Matteo Lippi, George Germont, Sergio Vitale, Gastone, Bruno Lazzaretti, Il Barone Douphol, Fabio Cucciardi, Il Marchese, Giovanni La Commare, Il Dottor Grenvil, Mauricio Garcia, Giuseppe Rosario Zuccaro, Un Domestico, Fabrizio Persico, Un Commissionario, Stefano Lo Greco.

Melodramma fra i più popolari ed eseguiti al mondo, è la terza opera della famosa “trilogia popolare” (con Il Trovatore e Rigoletto) ed una delle partiture musicali più dense di interiorità psicologica di tutto il teatro d’opera romantico. Si impone, in quest’opera, un nuovo tipo di lirismo drammatico fondato sul dolore, sulla tenerezza, sull’amore, sulla rassegnazione.

Costo biglietti: da 40 a 10 euro.

Dove acquistare i biglietti

Sarà possibile rivolgersi al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita, 1 (all’interno della Villa Margherita) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Sarà possibile acquistare i biglietti anche online sul sito www.lugliomusicale.it o presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Promozioni

L’Ente Luglio Musicale Trapanese aderisce alla Carta del Docente. Gli insegnanti della scuola pubblica possono acquistare i biglietti per gli spettacoli del Luglio Musicale utilizzando i bonus del governo.



MARSALA



- Complesso San Pietro (ore 21,30) MAMMA MIA !, proiezione film.

Domenica 12 agosto alle 20:15 e alle 22:15 in replica va in scena al Convento de Carmine lo spettacolo dell'associazione culturale Arco "Il mio canto libero" . Un tuffo nella storia e nella musiche di un periodo che ha segnato la vita della nostra nazione . In scena ci saranno Ugo Rosano, Emilio Vinci, Giacomo Frazzitta e Roberta Urso alle voci, Francesco Rallo al pianoforte, Gioacchino Lamia alla batteria, Peppe Lo Grasso al basso e Aldo Bertolino alla tromba.



PETROSINO

Domenica 12 agosto alle ore 21 sul palco allestito in piazza Biscione la compagnia teatrale “Sipario” porterà in scena la commedia intitolata “Ti Cantu un Cuntu”.



CAVE DI CUSA

Domenica 12 agosto, ore 21:30 a Baglio Florio presso Cave di Cusa, si chiuderà la Rassegna “A VENTU… ABBENTU” con lo straordinario concerto “AIRES DE TANGO” che vede protagonista ALEJANDRA BERTOLINO GARCIA e i suoi musicisti e tangheri. Uno spettacolo appassionato; un viaggio nella storia e nell'universo del tango che coinvolge il pubblico fuori dai sentieri comunemente battuti. Energia, magia e ritmo travolgente si fondono in un affascinante cammino tra le note del Tango Argentino, attraverso Borges e Piazzolla. Il concerto è un viaggio a ritroso, per restituire al tango la sua forte radice di musica popolare. In scena anche i meravigliosi tangheri.



SELINUNTE

Dopo la notte delle stelle del 10 agosto è la volta di tanti giovani artisti locali e non locali che, selezionati attraverso dei contest, si esibiranno al Parco Archeologico. Il Festival dei Colori darà il via al “Wonders in Selinunte”, a cura di Wonder Manage, per il quale stanno arrivando star internazionali della musica del calibro di Martin Garrix e Sean Paul. Ed è già boom di vendite per il concerto di Sean Paul il 12 Agosto.

Sean Paul, vincitore dell’American Music Award, con la sua voce vellutata il 12 Agosto a Selinunte. Il re del pop latino, l’artista dance hall giamaicano più famoso al mondo che vanta anche un Grammy, sarà al Parco Archeologico di Selinunte Domenica 12 Agosto per uno straordinario concerto che sta già facendo registrare un numero alto di vendite.



CALATAFIMI SEGESTA

Artigianato, food, arte ed eccellenze siciliane il 12 e 13 agosto. Un ecomuseo che racconta la Sicilia degli inizi del ‘900. Un villaggio delle tradizioni, allestito nel quartiere antico della “Circiara”, dove il visitatore si troverà proiettato indietro nel tempo, tra le tante scene di vita contadina e le antiche botteghe artigiane. Svariate saranno le degustazioni, nell’armonia data dalle diverse performance folcloristiche. Le creazioni artigianali e i prodotti agricoli saranno esposti dalle aziende che ancora oggi mettono in risalto la cultura e la biodiversità siciliana.

Parcheggio ed ingresso gratuito.