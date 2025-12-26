Il Volo torna in Sicilia: concerto al Teatro Antico di Taormina il 22 agosto 2026

26/12/2025 10:07:00

Il Volo aggiunge una nuova e attesissima tappa siciliana al calendario del World Tour 2026-2027. Il celebre trio si esibirà sabato 22 agosto 2026 al Teatro Antico di Taormina, uno dei luoghi più suggestivi al mondo, simbolo di cultura e bellezza senza tempo.

L’annuncio arriva a pochi giorni dalla conclusione del tour europeo e conferma il forte legame tra Il Volo e la Sicilia, già protagonista del tour con la data dell’11 luglio 2026 al Teatro Greco di Siracusa. Quella di Taormina sarà una serata speciale, in una cornice unica, capace di esaltare la potenza vocale e l’eleganza musicale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

L’evento è realizzato grazie alla co-organizzazione tra Puntoeacapo Srl e Fondazione Taormina, in collaborazione con il Comune di Taormina, e rientra nel ricco cartellone dei grandi concerti estivi ospitati dal Teatro Antico.

Le prevendite per la data di Taormina sono già partite: l’accesso è stato inizialmente riservato al fanclub, mentre i biglietti sono ora disponibili su Ticketone.

Il World Tour 2026-2027 porterà Il Volo in numerose città italiane ed europee. In Italia il tour estivo toccherà, tra le altre, Marostica, Pistoia, Asti, Vigevano, Siracusa, Cattolica, Forte dei Marmi, Alghero, Macerata e Caserta, prima di approdare nei principali palazzetti italiani a dicembre 2026. A livello internazionale, il trio sarà protagonista anche in Spagna, America Latina, Stati Uniti ed Europa, con grandi arene già annunciate per il 2027.



