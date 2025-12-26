Colomba Bianca Xmas Festival: domenica a Marsala il Sound & Voices Gospel Choir

Continua a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival, la rassegna che accompagna le festività fino a gennaio unendo music, wine & food. Dopo il primo appuntamento già andato in scena, il festival promosso da Colomba Bianca in collaborazione con il Centrale Music Hall prosegue con una nuova serata all’insegna della musica dal vivo, del buon vino e dell’atmosfera natalizia.
Tra gli eventi in programma, domenica 28 dicembre 2025 salirà sul palco il Sound & Voices Gospel Choir, protagonista di una serata carica di energia ed emozione. Otto voci femminili in perfetta armonia daranno vita a un concerto che attraversa le sonorità del gospel, tra spiritualità, ritmo e coinvolgimento del pubblico.
L’appuntamento è al Centrale Music Hall di Marsala, con inizio dello spettacolo alle 20:30. Ad accompagnare la musica, una selezione speciale dei vini Colomba Bianca, pensata per valorizzare l’incontro tra note, convivialità e territorio.
Il Colomba Bianca Xmas Festival si conferma così un’occasione per vivere le feste in modo diverso, tra concerti dal vivo, degustazioni e momenti di condivisione, in uno spazio che unisce cultura e intrattenimento.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 0923 1873655 oppure il 328 7181799.