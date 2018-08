Castellammare del Golfo, servizio bus navetta sperimentale grazie ai gestori dei locali

13/08/2018 14:00:00

La chiusura al traffico sperimentale predisposta questo fine settimana a Castellammare, nella zona hotel punta nord est, è stata accolta positivamente dai gestori dei locali che, su invito dell'amministrazione, hanno avviato congiuntamente un loro servizio di bus navetta autonomo. Un esempio di collaborazione produttiva per la collettività con due eventi musicali nella zona che hanno reso piacevole il soggiorno dei tanti che hanno trascorso nella nostra città il fine settimana, raggiungendo in tranquillità i locali, tramite le navette a disposizione.

Soddisfatto il sindaco Nicola Rizzo dopo la chiusura al traffico serale, esclusi i residenti e gli ospiti degli alberghi, dalle 21 alle ore 2, dalla Via Leonardo Da Vinci, incrocio con via Marconi. In modo da non far accedere le auto in via marina di Petrolo, dunque fino in centro, da venerdì 10 a domenica 12 agosto, in via sperimentale, è stato chiuso al traffico l’incrocio in zona hotel punta nord est.

«La sperimentazione è riuscita ed ha consentito di ridurre il traffico in centro storico poiché in tanti hanno lasciato le auto nel piazzale nei pressi del cimitero e -spiega il sindaco Nicola Rizzo- utilizzato le due navette gratuite da noi messe a disposizione e domenica sera anche la navetta offerta dagli esercenti che abbiamo reso subito operativa. Il prossimo anno intendiamo predisporre delle iniziative che valorizzino zone come Petrolo o la spiaggia Plaja. Intanto -conclude il sindaco Nicola Rizzo- ringraziamo le attività per la collaborazione: la tabaccheria di Sergio Bussa, promotore e coordinatore dell’iniziativa, bar Pasha, ristorante bar pizzeria Ficodindia, Litus victoria, Silos ristorante pizzeria, Sailing ristorante pizzeria, Egesta mare ristorante, Kalos pizzeria, Mistral ristorante, Burger stuzzicò ristorante, H80 fame ristorante, Mediterraneo ristorante, Timpa ristorante, pizzeria Bellavista, La Perla ristorante, l' Elite ristorante».

La zona a traffico limitato è attiva ogni sera dalle ore 21 in corso Garibaldi. Chi deve raggiungere il centro può lasciare l’auto nello spiazzale nei pressi del cimitero comunale dove due bus navetta sono disponibili ogni giorno dalle 19,30 alle 2,30 ed è disponibile anche il servizio gratuito di collegamento con la spiaggia Plaja, dalle 19,30 all’una del mattino. Per i festeggiamenti in onore della Patrona, il 19, 20 e 21 agosto saranno attive tre navette poiché non sarà effettuato il collegamento serale con la spiaggia Plaja.