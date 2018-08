E' strage sulle strade siciliane. Da Custonaci all'Etna, cinque morti e nove feriti

14/08/2018 08:42:00

Cinque morti e nove feriti. E’ questo il terribile bilancio degli ultimi incidenti stradali che si sono verificati sulle strade siciliane. Ieri, come abbiamo raccontato sulle pagine di tp24.it, ha perso la vita il 28enne trapanese Michelangelo Giano a seguito di uno scontro frontale tra due auto avvenuto nella Frazione di Purgatorio nei pressi di Custonaci.

Sempre ieri sulla statale Palermo–Agrigento, nei pressi di Cammarata è morto il 59enne Nicolò Russotto, di Casteltermini. Nello stesso scontro tra un furgone frigorifero e un'auto è rimasta ferita anche un’altra persona.

E il drammatico bilancio purtroppo, è continuato con le due giovani vite spezzate e tre feriti gravi nell’incidente avvenuto ieri sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Nello scontro tra due veicoli, nella zona di Centuripe, sono morti due 23enni Emanuele Bellia e Roberta Cucchiara, mentre altri tre giovani, tra cui la sorella di Emanuele, sono rimasti feriti. L’auto delle due vittime, una Peugeot306 a causa di una panne era in sosta sulla corsia di emergenza, Emanuele e Roberta erano scesi dall’auto e sono stati travolti da una da una Fiat Doblò guida da Marco Tumminelli, rimasto gravemente ferito come gli altri due ragazzi rimasti in macchina.

Non ce l’ha fatta, invece, il diciannovenne Ivan Pellegrino, di Belpasso, morto all’ospedale di Garibaldi di Catania. Sabato sera con altre tre amiche era su una fiat 500 nella zona del Rifugio Sapienza, sull’Etna. Chi era alla guida dell’auto ha perso il controllo e l’impatto con i muretti laterali della strada di montagna è stato fatale. Le altre tre ragazze in macchina con Ivan sono ricoverate, una in rianimazione e un’altra nel reparto di Ortopedia del Cannizzaro. L’altra ragazza con diversi traumi al Vittorio Emanuele.

Il periodo estivo è statisticamente quello con il maggior numero di incidenti, le cause come sempre sono molteplici, legate alla disattenzione, alla velocità ma in questo periodo influisce anche il caldo, sia sulle reazioni di chi si trova alla guida, sia sullo stesso veicolo. Prima di mettersi in viaggio in auto o in moto, sarebbe bene controllare, ad esempio, la condizione delle gomme e la loro pressione di gonfiaggio, i freni e le sospensioni. Una volta in marcia dimenticarsi di avere uno smartphone almeno fino a destinazione raggiunta.