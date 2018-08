Trapani, in Prefettura una riunione per la sicurezza pubblica in occasione del Ferragosto

14/08/2018 18:37:00

Si è svolta stamani alle 10,30 in Prefettura una Riunione presieduta dal Prefetto Darco Pellos, per la verifica dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio predisposti in occasione delle festività di Ferragosto.

Alla riunione hanno partecipato: il Questore Claudio Sanfilippo, il Ten. Colonnello Emilio Miceli del Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Pasquale Pilerci, il Comandante interinale del 37° Stormo di Trapani Birgi Maggiore Colucci Gian Luigi, il Comandante dell’82° Centro SAR Maggiore Boris Petracca, il Capitano Antonio D’Apunzo del 6° Rgt Bersaglieri, il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Calogero Angelo, il Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani C.F. Franco Maltese, il Capitano di Fregata della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo Dario Riccobene, il Dirigente della Sezione della Polizia di Trapani Dott.ssa Adelaide Tedesco, il Dott. Francesco Trapani Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, il Dott. Pietro Miceli Dirigente dell’ex Azienda delle Foreste.

I risultati raggiunti nei decorsi mesi dalle Forze dell’Ordine con la costante attività finalizzata a garantire la sicurezza del territorio e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, ha rilevato il Prefetto, confermano l’andamento positivo della linea d’azione intrapresa che va, quindi, proseguita con la stessa determinazione, specialmente in occasione del Ferragosto in relazione

all’incremento delle presenze turistiche e dei flussi veicolari.

In linea con quanto già pianificato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata riscontrata l’intensificazione dell’attività e controllo del territorio per i prossimi giorni e si è potuto constatare che sono stati predisposti adeguati servizi per garantire i necessari livelli di sicurezza.

Inoltre, considerato l’incremento dei flussi veicolari, nel periodo in questione, è stato disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti in violazione del C.d.S. al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza agli utenti della strada, contenendo altresì il fenomeno infortunistico.

Poiché sono stati programmati pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo soprattutto nei luoghi di forte richiamo turistico, è stata richiamata l’attenzione dei Sindaci con specifiche circolari, sulle misure di sicurezza da adottare. Analoga attenzione è stata richiamata in ordine alla necessità di proseguire l’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale, che, come si è rilevato dai risultati conseguiti nei giorni scorsi, ha avuto un riscontro positivo in particolare nei pressi dei centri balneari.

Il Questore ha colto l’occasione per indirizzare alla popolazione un invito alla collaborazione con le Forze di Polizia anche con l’adozione di quelle precauzioni necessarie ad attivare le misure di difesa passiva finalizzate al contrasto dei reati predatori.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri sarà particolarmente impegnato, con una massiccia presenza di personale, nelle attività di controllo del territorio con le loro 33 stazioni e n. 5 compagnie sempre operative h24.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza dedicherà la propria azione al contrasto dell’abusivismo commerciale ed ad ogni forma di evasione ed elusione fiscale. Significativo sarà altresì il ruolo della componente navale della Guardia di Finanza finalizzato alle attività di polizia del mare.

Anche i Comandi delle Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo intensificheranno la propria attività al fine di garantire la sicurezza dei turisti, naviganti e bagnanti nonché il rispetto delle disposizioni in materia di tutela del mare. A tal fine è stato previsto un potenziamento dei servizi con particolare riguardo alle Isole Egadi, alla città di Mazara del Vallo, nonché all’Isola di Pantelleria.

La Polizia Stradale garantirà, in costante raccordo con il Comitato Operativo per la Viabilità della Prefettura, la sicurezza della circolazione stradale con il rinforzo dei servizi svolti sulle arterie stradali soprattutto in prossimità degli svincoli autostradali.

Prezioso sarà il contributo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che con le proprie articolazioni provinciali garantisce il servizio del soccorso pubblico.

Altrettanto significativo l’apporto dell’Ufficio dell’ex Azienda Foreste e dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste per la salvaguardia del territorio dagli incendi. In proposito il Prefetto ha ribadito la necessità di tenere alta l’attenzione al fenomeno degli incendi boschivi attenendosi scrupolosamente alle modalità operative messe a punto nel corso della corrente campagna con particolare riguardo al modello operativo del 3 maggio u.s. condiviso anche dalla Presidenza della Regione Siciliana.

In tale contesto un apporto fondamentale viene assicurato dalla componente elicotteristica dell’82°SAR e dai Bersaglieri del 6 °Reggimento che con la loro attività assicureranno il presidio delle aree più sensibili della provincia.

Altrettanta attenzione verrà rivolta ai siti di stoccaggio dei rifiuti.

A margine della riunione il Prefetto ha ringraziato i presenti per il consueto apporto collaborativo finalizzato a garantire, nel periodo di Agosto, la massima sicurezza e legalità.