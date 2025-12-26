Trapani, consegnate le medaglie d’oro per lunga navigazione a tre marittimi

26/12/2025 02:00:00

Si è svolta nella mattinata di martedì 23 dicembre, presso la Capitaneria di porto di Trapani, la cerimonia di consegna delle medaglie d’oro per lunga navigazione a tre marittimi della locale marineria, iscritti nel Compartimento Marittimo di Trapani.

A presiedere la cerimonia è stato il Comandante della Capitaneria di porto, affiancato dal Capo del Servizio Personale Marittimo, che hanno consegnato il prestigioso riconoscimento ai tre uomini di mare, ciascuno con oltre 20 anni di lunga navigazione svolta con onore su unità mercantili di bandiera italiana.

La medaglia per lunga navigazione rappresenta un importante attestato simbolico conferito direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su delega del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento aureo è riservato ai marittimi che abbiano maturato più di vent’anni di imbarco in navigazione lunga, distinguendosi per professionalità e dedizione.

Una vita, quella trascorsa sul naviglio mercantile, segnata da lunghi periodi lontano dagli affetti familiari, da responsabilità e sacrifici quotidiani. Anni di fatica e disagi che testimoniano il valore umano e professionale della gente di mare, esempio da tramandare alle nuove generazioni che si affacciano a una professione impegnativa ma ricca di soddisfazioni.

Nel corso della cerimonia, il Comandante della Capitaneria ha rivolto ai premiati un pensiero augurale per le festività natalizie, estendendo gli auguri a tutto il personale marittimo iscritto nelle matricole della Gente di Mare di Trapani, impegnato in questi giorni di festa a bordo delle navi nazionali ed estere, lontano dalle proprie famiglie, a garantire un servizio indispensabile.



