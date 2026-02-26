Sezioni
Istituzioni
26/02/2026 10:00:00

Referendum 22-23 marzo, sconti sui trasporti per chi torna a votare

In vista del Referendum popolare confermativo del 22 e 23 marzo 2026, arrivano agevolazioni tariffarie per gli elettori che dovranno spostarsi per raggiungere il proprio Comune di iscrizione elettorale. A comunicarlo è la Prefettura di Trapani con una circolare inviata a tutti i Comuni della provincia.

Gli sconti riguardano diverse modalità di trasporto: viaggi ferroviari, collegamenti via mare, tratte autostradali e biglietti aerei. Le riduzioni saranno applicate direttamente dagli enti e dalle società che gestiscono i rispettivi servizi, secondo quanto stabilito a livello nazionale.

 

Si tratta di una misura rivolta in particolare a studenti, lavoratori fuori sede e cittadini residenti in altri Comuni o all’estero che intendono rientrare per esercitare il diritto di voto. Un tema particolarmente sentito anche nel Trapanese, dove molti giovani vivono stabilmente in altre regioni per motivi di studio o lavoro.

Nella circolare sono indicati nel dettaglio modalità, requisiti e documentazione necessaria per ottenere le agevolazioni. Generalmente è richiesto di dimostrare l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di destinazione e di rispettare le finestre temporali previste per il viaggio di andata e ritorno.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale della Prefettura di Trapani, nella sezione dedicata al Referendum 2026.

L’obiettivo è favorire la più ampia partecipazione al voto, riducendo i costi di rientro per gli elettori della provincia di Trapani chiamati alle urne il 22 e 23 marzo.









