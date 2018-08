Marsala, "I picciotti di MatarÃ²" in Repubblica Ceca al Festival del Folklore di Pisek

15/08/2018 20:00:00

Il gruppo folk "I Picciotti di Matarò" di Marsala è volato in Repubblica Ceca per rappresentare l’Italia al “XXIV International folk-lore Festival Pisek 2018 ”.

Il festival Internazionale è il più importante della Repubblica Ceca. Con l’arrivo del mese di agosto, Pisek diventa la capitale della musica e cultura mondiale e le sue strade vengono dipinte da gioiosi e colorati costumi, danze e canti tradizionali di differenti paesi e continenti. Il Festival si svolgerà dal 15 al 21 agosto. Parteciperanno all’evento diversi gruppi, tra cui la Cina, Panama, Moldavia, Italia e cinque gruppi appartenenti al folklore della Repubblica Ceca.

Il gruppo folkloristico Internazionale delle antiche tradizioni popolari siciliane “I Picciotti di Matarò ” nasce a Marsala nel 2009 ed è composto da coristi, ballerini e musicisti, accumulati dallo stesso amore ed interesse per la cultura Siciliana. Scopo dell’associazione è quello di divulgare le tradizioni popolari della terra Siciliana attraverso canti, balli, musiche e costumi.

Il presidente del gruppo Massimo Gabriele: "Siamo molto entusiasti di partecipare a questo grande festival. Ogni anno rappresentiamo l’Italia e la nostra città di Marsala in diversi paesi europei. Dal 2009 abbiamo iniziato a portare in nove stati europei il nostro folklore ottenendo sempre grandi consensi e applausi. Anche qui rappresenteremo al meglio le nostre tradizioni, attraverso le nostre bellissime tarantelle, i nostri canti e nuove scenografie curate dalla direttrice artistica del nostro gruppo Michela Maltese e da Vale Mang, e come sempre trasmetteremo la nostra gioia e allegria che ci distingue e l'amore per il folklore".