Meteo in provincia di Trapani. Ferragosto con pioggia e temporali, migliora nel pomeriggio

15/08/2018 07:30:00

Cielo carico di nuvole, temperatura più fresca, pioggia e qualche temporale sparso qua e là. E' questa la situazione meteo a Trapani, Marsala e dintorni per la giornata di Ferragosto, almeno nella mattinata. Nel pomeriggio, infatti, è previsto un miglioramento delle condizioni con ampio rasserenamento. Vediamo le previsioni per oggi e domani:

Mercoledì, 15 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3700 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 16 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.