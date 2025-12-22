Meteo Sicilia, pioggia e allerta gialla. Settimana di Natale instabile

22/12/2025 07:21:00

Dopo una domenica segnata da piogge diffuse su tutta la Sicilia, il maltempo non concede una vera tregua. Anche oggi, lunedì 22 dicembre, una parte dell’Isola resta sotto osservazione: la Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, in particolare sui settori orientali.

Nella giornata di ieri la pioggia ha interessato l’intero territorio regionale, con strade allagate, asfalto reso scivoloso e rallentamenti alla circolazione. Al momento non si segnalano danni gravi, ma il quadro resta instabile.

Lunedì 22 dicembre: piogge soprattutto a Est

Per oggi sono attese precipitazioni sparse, più probabili e insistenti sulla fascia orientale della Sicilia, tra Catanese, Messinese, Siracusano e Ragusano. Altrove il tempo sarà variabile, con nubi irregolari e fasi asciutte alternate a brevi piovaschi. I venti soffiano dai quadranti meridionali, i mari risultano mossi, soprattutto il Canale di Sicilia.

Una settimana di Natale all’insegna dell’instabilità

Il quadro meteorologico resta dinamico anche nei prossimi giorni. La Sicilia sarà interessata dal transito di una circolazione depressionaria, seguita dall’ingresso di una seconda area di bassa pressione che manterrà condizioni instabili per gran parte della settimana, con nuovi passaggi piovosi.

Martedì è atteso un nuovo peggioramento, con piogge più probabili sulle province di Agrigento, Palermo e Catania, mentre sul Messinese non mancheranno schiarite. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime comprese tra i 13 e i 15 gradi, valori leggermente più alti lungo le coste.

Vigilia e Natale: tregua breve, poi di nuovo piogge

Per la Vigilia di Natale si profila una breve fase più stabile, ma già in serata è previsto un nuovo peggioramento a partire dai settori occidentali, con piogge in estensione verso il resto dell’Isola durante la notte.

Il giorno di Natale potrebbe aprirsi con condizioni ancora instabili, soprattutto tra Messinese, Catanese e Agrigentino, con fenomeni in graduale attenuazione nel corso della giornata. Sui rilievi è possibile neve oltre i 1500-1600 metri, mentre le temperature resteranno in linea con le medie stagionali.

In sintesi, la Sicilia si avvia verso un Natale dal sapore decisamente invernale, tra ombrelli a portata di mano, cieli spesso coperti e un miglioramento che, al momento, appare solo temporaneo.



