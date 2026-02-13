Sezioni
Cronaca

» Meteo
13/02/2026 09:25:00

Maltempo, 37 interventi. A Erice cartello in strada, ma nessuno risponde

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/maltempo-37-interventi-a-erice-cartello-in-strada-ma-nessuno-risponde-450.jpg

Trentasette interventi in meno di dodici ore. Dalle 20 di ieri sera alle 9 di stamattina i vigili del fuoco sono stati impegnati tra Trapani e Alcamo per alberi sradicati, pali pericolanti e lamiere divelte. Durante la notte è arrivata anche una squadra di supporto da Enna. Per oggi previsto un potenziamento con 10 unità in più per smaltire le richieste ancora in coda.
Mentre i soccorsi si moltiplicano, c’è chi prova a segnalare un pericolo e non riesce a parlare con nessuno.
Succede sulla statale 187, in direzione via Clemente, verso Erice, dove un cartello stradale è finito in mezzo alla carreggiata. A raccontarlo è Francesca Marino sui social.
“Ho provato a chiamare la polizia municipale di Erice per segnalare un cartello stradale abbattuto in mezzo alla strada” scrive. Ma, secondo quanto riferisce, un messaggio automatico avrebbe informato che il giovedì la Municipale non riceve telefonate.
A quel punto chiama il 112, spiegando che il segnale al centro della strada rappresenta un pericolo. “L’operatore mi comunica che loro non possono mettersi in contatto con la polizia municipale, se voglio li chiamo io e interrompe la comunicazione. Sipario”.


Nelle stesse ore interviene anche il consigliere comunale di Erice Vincenzo Maltese, che denuncia un’altra criticità lungo la strada che porta al centro storico: un albero sradicato.
“Ecco le condizioni della strada che porta ad Erice, attenzione perché poco fa si è sradicato l’ennesimo albero” scrive.
Maltese annuncia inoltre di aver presentato un’interrogazione consiliare urgente. “Proprio stamane ho presentato una interrogazione consiliare urgente per sapere se l’amministrazione Toscano intenda procedere con un monitoraggio o una verifica tecnica degli alberi attorno al centro storico di Erice. Ormai ne cade uno ogni due giorni”.
Tra alberi che cedono e segnaletica finita in mezzo alla strada, la viabilità verso Erice resta sotto osservazione, mentre proseguono gli interventi di emergenza sul territorio.









