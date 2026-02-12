Ciclone di "San Valentino" sulla Sicilia: venti forti, mareggiate e piogge fino a domenica

12/02/2026 12:18:00

La perturbazione in arrivo sulla Sicilia, attesa fino a sabato e poi di nuovo nel weekend, merita attenzione. A sottolinearlo è il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli, che invita a non sottovalutare il fenomeno: pur essendo meno violento rispetto al ciclone che colpì l’Isola a gennaio, il sistema porterà comunque condizioni meteo di forte impatto, con mareggiate significative e precipitazioni abbondanti, in particolare sul settore nord-occidentale tra le province di Palermo e Trapani. Questa volta il fronte perturbato giungerà dalla Francia.

Secondo Mercalli, il punto centrale non è il singolo episodio, ma il contesto in cui si inserisce. Negli ultimi anni, infatti, il Mediterraneo sta registrando un aumento nella frequenza degli eventi estremi. E in Sicilia, già interessata da settimane di piogge, il terreno saturo d’acqua aumenta sensibilmente il rischio idrogeologico.

Due fasi di maltempo: prima il vento, poi il “ciclone di San Valentino”

A delineare l’evoluzione della situazione è Giulio Betti, meteorologo e climatologo del Cnr e del Consorzio Lamma, che distingue due momenti principali.

La prima fase entra nel vivo già oggi, con venti che potranno toccare i 100 chilometri orari e rovesci più intensi soprattutto sul versante occidentale dell’Isola, ma con fenomeni attesi anche nelle aree del Siracusano, del Messinese e del Catanese. I mari saranno agitati o molto agitati, con onde fino a sei metri. Rispetto a “Harry”, però, il passaggio sarà più rapido e già venerdì è prevista un’attenuazione dei fenomeni.

La tregua sarà però breve. Dall’Atlantico è in arrivo un secondo vortice, soprannominato “ciclone di San Valentino”, che tra sabato e domenica riporterà condizioni di forte instabilità. Le zone più esposte saranno ancora una volta quelle occidentali, in particolare il Trapanese, dove sono attese nuove mareggiate e temporali. Le precipitazioni potrebbero protrarsi fino a lunedì.

Betti precisa che, per intensità ed energia, non ci sarà paragone con il ciclone di gennaio. Tuttavia, la successione ravvicinata di eventi di questo tipo rappresenta un’anomalia, soprattutto se si considera che solo pochi mesi fa la Sicilia affrontava una grave emergenza siccità.

Un febbraio eccezionalmente piovoso

Le previsioni non indicano una stabilizzazione imminente. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo.com, altri fronti perturbati potrebbero interessare la regione fino alla fine del mese, anche se in modo meno continuo. Febbraio si sta configurando come uno dei mesi più piovosi degli ultimi anni per l’Isola.

Le conseguenze non riguardano soltanto i disagi immediati. I terreni, ormai saturi, risultano particolarmente vulnerabili nelle aree già note per criticità idrogeologiche. In queste condizioni aumenta il rischio di frane, smottamenti e allagamenti.

La Sicilia si prepara dunque ad affrontare giorni complessi sul fronte meteorologico. Non si tratta di un evento estremo come quello di gennaio, ma l’attenzione resta alta, soprattutto alla luce di un quadro climatico sempre più instabile.



