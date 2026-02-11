Sezioni
Cronaca

Meteo
11/02/2026 17:47:00

Allerta: venti di burrasca e tempesta per domani in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-02-2026/allerta-venti-di-burrasca-e-tempesta-per-domani-in-provincia-di-trapani-450.png

Non solo pioggia.
Adesso è il vento a preoccupare. Per domani, giovedì 12 febbraio, è stato diramato un avviso per venti di forte burrasca o localmente di tempesta su gran parte della Sicilia.

Ponentе e maestrale investiranno l’Isola con intensità sostenuta, rendendo la giornata particolarmente delicata lungo le coste e nelle aree più esposte.

 

Raffiche fino a 90 km/h tra Palermitano e Trapanese

 

Le raffiche più diffuse sono attese tra Palermitano e Trapanese, dove si potranno raggiungere 80-90 km/h.

Una situazione che potrebbe creare disagi alla circolazione, soprattutto nei tratti costieri e sulle strade più esposte al maestrale.

 

Punte oltre i 100 km/h nel Messinese

 

Condizioni ancora più critiche sul Messinese, in particolare al largo delle Eolie, dove si potranno registrare raffiche oltre i 100 km/h, con condizioni di vera e propria tempesta.

Attenzione massima anche ai collegamenti marittimi, che potrebbero subire rallentamenti o sospensioni.

 

Forte burrasca anche sulla costa sud

 

Venti di forte burrasca sono previsti anche lungo parte della costa meridionale, con possibili intensificazioni locali sul Siracusano, dove l’orografia del territorio potrebbe amplificare le raffiche.

 

Cosa fare

 

Si raccomanda prudenza:

  • evitare spostamenti non necessari nelle ore più critiche
  • mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze
  • prestare attenzione nelle zone portuali e lungo il litorale

Febbraio continua a mostrare il suo lato più turbolento. E questa volta, più che l’acqua, sarà il vento a farsi sentire.

 









