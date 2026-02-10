Sezioni
Cronaca

Meteo
10/02/2026 18:09:00

Meteo, venti di tempesta e mari grossi: allerta gialla in provincia di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/1770743593-0-meteo-venti-di-tempesta-e-mari-grossi-allerta-gialla-in-provincia-di-trapani.jpg

Febbraio non fa sconti. E questa volta, tocca a Trapani: giovedì i venti potrebbero sfiorare la raffica massima di 100 km/h. Coste trapanesi e tirreniche in genere a rischio fenomeni di erosione per onde oltre previste di 4 metri.
 

La Sicilia, e la provincia di Trapani,  si preparano a una nuova fase di maltempo, con venti di tempesta e mari molto agitati. La Protezione Civile regionale ha diramato allerta gialla per mercoledì 11 febbraio, valida su gran parte dell’Isola.

Tra giovedì e venerdì 13 sono attese raffiche da ovest-nordovest fino a fortunale, con un deciso peggioramento delle condizioni marine.

 

Piogge e temporali: le zone più colpite

 

Le previsioni indicano un peggioramento diffuso, anche se non omogeneo.

I fenomeni più intensi sono attesi nei settori tirrenici nord-orientali, dove sono previste precipitazioni diffuse e temporali di moderata intensità.

Piogge sparse e rovesci interesseranno anche:

  • le zone centro-occidentali
  • il versante ionico settentrionale

Nel resto della Sicilia si tratterà invece di piovaschi isolati e di breve durata.

 

Vento in rinforzo e rischio mareggiate

 

Il vero protagonista sarà il vento.
Sono previste forti correnti occidentali, in ulteriore rinforzo nel corso del pomeriggio, con condizioni di burrasca.

I mari, di conseguenza, risulteranno:

  • molto mossi o grossi
  • particolarmente agitati su Tirreno e Stretto di Sicilia

Non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.

 

 

Temperature in lieve aumento

 

Paradossalmente, il freddo allenta un po’ la presa.
Le temperature massime sono previste in lieve aumento, con un clima meno rigido ma decisamente più umido e instabile.

 

Cosa sapere

 

L’allerta gialla non va sottovalutata.
Serve prudenza, soprattutto:

  • nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico
  • lungo le zone costiere

Il consiglio è quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali e limitare gli spostamenti in caso di condizioni meteo avverse.









