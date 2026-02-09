Maltempo in Sicilia, allerta gialla: pioggia nella notte e disagi a Trapani

09/02/2026 08:24:00

È tornato il maltempo in Sicilia e la giornata di oggi, lunedì 9 febbraio, si apre all’insegna dell’instabilità, con piogge già registrate nella notte e i soliti disagi soprattutto lungo la costa.

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta la Sicilia centro-occidentale. Nel bollettino si parla di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati”, mentre sulle restanti zone i fenomeni saranno più isolati. Attesi anche venti occidentali localmente forti, soprattutto sui settori meridionali dell’Isola. I mari risultano molto mossi o agitati, in particolare lo Stretto di Sicilia.

Disagi a Trapani

Nella notte la pioggia ha già provocato allagamenti e fognature esondate, uno scenario purtroppo ricorrente ogni volta che le precipitazioni si fanno più insistenti.

Per Trapani la giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in graduale attenuazione nel corso delle ore. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi durante la giornata, con accumuli complessivi molto contenuti.



Le temperature oscilleranno tra una minima di 12°C e una massima di 15°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1775 metri.

I venti soffieranno forti da Ovest-Sudovest al mattino, in attenuazione nel pomeriggio ma ancora tesi da Ovest. Il mare sarà molto mosso e resta attiva un’allerta per vento.

Una giornata dunque da affrontare con prudenza, soprattutto nelle zone più esposte e lungo le arterie soggette ad allagamenti, in attesa di un miglioramento più stabile delle condizioni meteo.



