Cronaca

» Meteo
08/02/2026 17:25:00

Da stasera torna il maltempo nel trapanese e in Sicilia: pioggia, temporali e vento forte

Torna il maltempo nel trapanese e in Sicilia. A partire dalla serata di oggi, domenica 8 febbraio, una nuova e più intensa perturbazione atlantica raggiungerà la provincia di Trapani, prima area dell’Isola a essere interessata dal peggioramento. Per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio, la Protezione civile ha proclamato l’allerta gialla sui settori occidentali, ovest e centro-settentrionali e sulle aree centrali della Sicilia; allerta verde invece sul resto del territorio regionale. Piogge, temporali e vento forte segneranno l’avvio di una fase di instabilità destinata a coinvolgere rapidamente tutta l’Isola.

 

Sulla provincia trapanese i primi fenomeni sono attesi già in serata, con precipitazioni in intensificazione durante la notte. Rovesci anche forti e locali temporali interesseranno in particolare i settori occidentali e sud-occidentali, che risulteranno tra i più colpiti dall’ondata di maltempo.

Nel corso della notte e fino alle prime ore di lunedì 9 febbraio, le piogge si estenderanno progressivamente al resto della Sicilia, attraversando l’Isola da ovest verso est. Nessuna zona sarà risparmiata, anche se i fenomeni più intensi sono previsti ancora una volta sul versante occidentale.

In mattinata è prevista una parziale attenuazione, con precipitazioni deboli e sparse soprattutto nelle aree meridionali e occidentali. Si tratterà però solo di una breve pausa: dal pomeriggio e in serata le piogge torneranno a intensificarsi, concentrandosi in particolare lungo la fascia settentrionale dell’Isola, mentre altrove il cielo resterà variabile.

Sui rilievi farà nuovamente la sua comparsa la neve, con quota intorno ai 1400-1500 metri. Fiocchi attesi su Madonie, Nebrodi ed Etna. Le temperature subiranno un calo, riportandosi su valori più consoni alla stagione.

 

Attenzione anche al vento: le correnti occidentali soffieranno con intensità moderata o forte, con raffiche di burrasca sullo Stretto di Sicilia e sul Tirreno occidentale. I mari risulteranno molto mossi o agitati, in particolare il Canale di Sicilia e il Tirreno di ponente, con possibili mareggiate lungo le coste esposte e disagi nei collegamenti marittimi.

Secondo gli esperti, questa perturbazione rappresenta solo l’inizio di una lunga fase instabile. Per tutta la settimana la Sicilia resterà sotto l’influsso di fronti atlantici, con piogge frequenti e condizioni meteo incerte.

 









