Cronaca

» Meteo
08/02/2026 07:00:00

Il meteo nel trapanese: oggi parzialmente nuvoloso, con possibile pioggia in serata 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-02-2026/il-meteo-nel-trapanese-oggi-parzialmente-nuvoloso-con-possibile-pioggia-in-serata-450.jpg

Nel  trapanee, oggi,  domenica 8 febbraio, la giornata sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. Al mattino e nel pomeriggio sono previste nubi sparse, mentre in serata non si escludono deboli rovesci di pioggia.

 

In generale, la Sicilia vivrà una giornata in prevalenza stabile. La pressione atmosferica resterà stazionaria e il sole riuscirà a farsi spazio su gran parte dell’Isola, anche se non mancheranno annuvolamenti e piogge passeggere, soprattutto nelle ore serali. La Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta idrogeologica.

Secondo gli esperti, in serata l’alta pressione tenderà a cedere, favorendo l’arrivo di correnti più umide che porteranno un aumento della nuvolosità e locali piogge, anche a carattere di rovescio o temporale.

 

Nel dettaglio: Litorale tirrenico: cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio e deboli piogge in serata. Litorale ionico: tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale. Litorale meridionale: inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento delle nubi in serata e possibili piogge o rovesci temporaleschi. Zone interne: giornata variabile, con maggiori schiarite nel pomeriggio.









