Meteo instabile in Sicilia. Ancora pioggia nel fine settimana

05/02/2026 08:48:00

Continua l’instabilità atmosferica in Sicilia, anche se per oggi, giovedì 5 febbraio, non è stata diramata alcuna allerta meteo. Dopo le piogge della notte, sull’Isola si registra una breve fase di tregua, ma il quadro resta incerto e soggetto a rapidi cambiamenti.

Nel corso della giornata il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni da isolate a sparse, in alcuni casi anche a carattere di breve acquazzone, ma con quantitativi complessivamente deboli. I fenomeni saranno più probabili sulle isole Eolie, nell’area dello Stretto di Messina e sui settori affacciati al Canale di Sicilia. In serata non si esclude il ritorno di deboli piogge sul Trapanese.

I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, con raffiche più sostenute sui rilievi. I mari restano molto mossi, in particolare il Basso Tirreno e il Canale di Sicilia, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Per i prossimi giorni il tempo resterà variabile. Venerdì è atteso un miglioramento più deciso, con condizioni in prevalenza stabili e soleggiate. Sabato tornerà una fase più instabile, con nubi compatte e piogge deboli, mentre domenica l’alta pressione dovrebbe garantire una giornata più tranquilla, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature nella norma del periodo.



