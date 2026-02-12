Temporali e vento forte, allerta meteo oggi in Sicilia

12/02/2026 08:40:00

La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo con un quadro di allerta differenziato ma serio su tutta l’Isola. Per oggi, giovedì 12 febbraio, il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse con allerta gialla per gran parte del territorio e allerta arancione sul versante tirrenico della provincia di Messina e nelle Eolie.

Il peggioramento non riguarda solo la pioggia. A preoccupare sono soprattutto vento forte, temporali e mareggiate, con raffiche che in alcune zone potrebbero assumere carattere di burrasca o burrasca forte.

Allerta arancione nel Messinese

Il nodo più critico è rappresentato dal settore nord-orientale dell’Isola. Sul Tirreno messinese e nelle isole Eolie è scattata l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Le previsioni indicano:

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco;

rovesci localmente intensi;

venti occidentali forti con raffiche fino a tempesta;

mareggiate lungo le coste esposte.

In queste aree i quantitativi di pioggia potranno risultare moderati o localmente elevati, con possibili criticità su versanti fragili e zone già esposte al rischio frane e allagamenti.

Resto della Sicilia in allerta gialla

Sul resto della regione il livello di allerta è giallo, ma i fenomeni non vanno sottovalutati. Sono previste:

piogge da isolate a sparse;

temporali su gran parte dell’Isola;

venti forti occidentali;

mari molto mossi o agitati, soprattutto nello Stretto di Sicilia.

Il vero elemento di rischio, più ancora delle precipitazioni, sarà il vento. Le raffiche intense possono provocare caduta di rami e alberi, distacco di cartelloni e strutture leggere, disagi alla circolazione e difficoltà nei collegamenti marittimi.

Scuole chiuse a Palermo, stop al mercato a Trapani

Diversi Comuni hanno adottato misure precauzionali.

A Palermo il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri. L’ordinanza prevede anche limitazioni negli spostamenti nelle aree più esposte al rischio vento e il divieto di sostare sotto alberi, cartelloni pubblicitari e strutture potenzialmente pericolanti.

A Trapani non è stata disposta la chiusura delle scuole, ma sono stati chiusi ville, giardini pubblici e cimitero comunale. Sospeso anche il mercato settimanale di piazzale Ilio. Vietato l’accesso a moli, scogliere, banchine e zone costiere esposte alle mareggiate.

Le raccomandazioni

In presenza di vento forte e temporali, la Protezione civile invita alla prudenza:

evitare spostamenti non necessari durante le fasi più intense;

mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazze;

non sostare sotto alberi, impalcature o cartelloni;

evitare l’accesso a spiagge e scogliere;

prestare massima attenzione alla guida, soprattutto su ponti e tratti esposti.

La giornata si preannuncia dunque instabile e a tratti complicata. Ombrelli e giacche a vento non basteranno: oggi in Sicilia il nemico principale sarà il vento.



