Ricerca di veritÃ  e giustizia. Il percorso irreversibile di Rita Borsellino

16/08/2018 08:46:00

di Paolino Canzoneri

Dopo un lungo ricovero all'Ospedale Civico del capoluogo siciliano, Rita Borsellino sorella del magistrato Paolo Borsellino, si è spenta a 73 anni per un male incurabile. Madre di tre figli, farmacista e impegnata politicamente dal 2009 al 2014 nelle fila del PD, dal giorno della strage di Via D'Amelio è restata sempre a fianco del fratello Salvatore nell'impegno incessante e faticoso della ricerca della verità sulla strage che costò la vita a Paolo Borsellino e alla scorta il 19 luglio del 1992.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio con un messaggio in cui ricorda il legame di sentimenti, vera amicizia e condivisione con Rita "testimone autorevole e autentica dell'antimafia e punto di riferimento per la legalità". Anche Pietro Grasso sul suo profilo social ha scritto: "Ha rappresentato un punto fermo per migliaia di cittadini con eleganza, tenacia e passione." Sempre disponibile e cordiale con tutti, Rita Borsellino in una intervista di un paio di anni fa disse con sincera convinzione che le generazioni di oggi hanno assimilato bene l'importanza e il ruolo istituzionale del sacrificio di Paolo Borsellino grazie ad una scuola buona e sensibile capace di saper trasmetterne la memoria e il suo valore.

La spiccata sensibilità dei giovani ne ha facilitato l'assimilazione e i ragazzi hanno manifestato e manifestano una forte volontà di partecipazione ogni anno, grazie a varie iniziative organizzate, la commemorazione stessa assume un ruolo di festa gioiosa per la legalità. Pur dimostrando sempre una forza invidiabile e una capacità ammirevole nel sapere nascondere il proprio dolore per la tragedia vissuta e il disagio incessante di una verità che a distanza di molti anni ancora non viene fuori, Rita Borsellino ha saputo sempre spazzare via quel pizzico di rassegnazione che a causa dell'enorme peso psicologico ogni tanto faceva capolino. Non ci si può certo fermare nella ricerca costante della verità e della giustizia. Una consapevolezza vicina fino all'ultimo dei suoi giorni come un percorso irreversibile. La fiducia nelle nuove generazioni per Rita era ed è la forza pulsante per il vero cambiamento. Rita mancherà moltissimo ai palermitani e non solo. Ma il "percorso irreversibile" della ricerca della verità e giustizia non finirà mai.