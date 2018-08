Partanna, migliaia di presenze per la "Street food and birra fest 2018"

16/08/2018 22:00:00

Migliaia di presenze per la “Street food and birra fest”, organizzata nell’ambito della rassegna Artemusicultura 2018, promossa come ogni anno dal Comune di Partanna. Fra residenti, visitatori provenienti dai centri limitrofi e turisti in vacanza nelle due sere dell’11 e 12 agosto la cittadina del Belice si è animata grazie alle numerose postazioni dislocate lungo il centralissimo corso Vittorio Emanuele.

Ai classici venditori di cibo da strada e alle bancarelle con in vendita ogni genere di gadget si sono aggiunti quest’anno gli stand dei birrifici locali che hanno proposto “bionde” per tutti i gusti e le esigenze. Non è mancato anche l'intrattenimento per i più piccoli con l'animazione e la collocazione di gonfiabili in piazza Falcone e Borsellino e per gli adulti con l’esibizione dal vivo di gruppi musicali nei locali aperti al pubblico per tutta la notte e con l’ingresso libero a musei e luoghi d’arte. “Una manifestazione di grande successo – commenta il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Bulgarello –.

Nonostante la contemporanea organizzazione di altri eventi nei comuni vicini siamo riusciti a portare a Partanna una buona fetta di vacanzieri e turisti provenienti da ogni parte del Belice. Grazie anche all'impegno degli esercenti locali l'iniziativa ha riscosso l'apprezzamento fra quanti hanno partecipato alle due serate. Sicuramente un evento da replicare anche il prossimo anno”. “Siamo soddisfatti per l'ottima riuscita della ‘Street food and birra fest’ – aggiunge il sindaco Nicolò Catania –. Altri imperdibili appuntamenti costelleranno i mesi di agosto e settembre grazie al nutrito programma messo a punto dall’amministrazione comunale per ravvivare l'estate partannese”.