Ecco il bomber! In azzurro Pietro Balistreri

17/08/2018 14:49:00

La SSD Marsala Calcio a r.l è lieta di annunciare a tutti i propri sostenitori e ai lettori tutti, la firma del contratto con la nostra Società dell'attaccante Pietro Balistreri, classe '86, considerato un vero e proprio “colpo” per la categoria. Balistreri, che dello scacchiere di Chianetta sarà la prima punta, ha distribuito circa 100 gol in carriera fra Serie C1 (Pisa, Cremonese, Ternana), Serie C2 (Foligno, Perugia, Campobasso, Monopoli, Gela, Castelnuovo Garfagnana, Melfi), Serie C (Taranto, Reggina, Torres) e Serie D (Taranto, Foligno, Gubbio, Nardò e Campobasso, squadra dalla quale proviene), e come ciliegina sulla torta due presenze in Serie A nel fortissimo Palermo neopromosso del 2004-2005 di mister Francesco Guidolin che accarezzò per tutto il campionato il sogno di qualificazione alla Champions' e che alla fine si classificò sesto centrando un porto in Coppa Uefa.

Balistreri, fortemente voluto dalla Società tutta, è arrivato in maglia azzurra grazie allo sforzo del Sig. Domenico Cottone, ormai a tutti gli effetti un pilastro societario, con quest'ultimo che sta monitorando con il Presidente avv. Giuseppe Milazzo la possibilità di andare a ricoprire nell'immediato una carica in Società, prima di acquisire effettivamente una parte del pacchetto azionario.

Infine, la Società annuncia che, sebbene a ormai 48h dall'inizio della stagione (Sancataldese-Marsala domenica 19 agosto 2018, Turno Preliminare Coppa Italia Serie D 2018/2019), il mercato in entrata non si può considerare chiuso, in quanto si faranno ancora almeno due innesti, prima di sfoltire la corposa rosa di mister Chianetta per definire l'organico in essere da qui fino al mese di dicembre prossimo.