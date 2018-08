Marsala, la Guardia Costiera sequestra 24 nasse illegali vicino l'isola di Santa Maria

17/08/2018 13:37:00

24 nasse irregolari nei pressi dell'isola di Santa Maria, all'interno dello Stagnone di Marsala, sono state recuperate e sequestrate, ieri pomeriggio, dagli uomini della Guardia Costiera guidati dal Tenente di Vascello Nicola Pontillo.

I militari hanno sequestrato due filari di nasse formate rispettivamente da 11 e 13 pezzi ciascuno e calati irregolarmente. Le irregolarità riguardano sia il numero di attrezzi calati, che il segnalamento non conforme a quanto prescritto dalla legge. Dalla seconoda metà di luglio i militari si stanno dedicando al controllo e pattugliamento delle acque dello Stagnone. Dopo una prima fase di indagine dei principali luoghi presi d’assalto dai pescatori abusivi, che in barba a tutte le norme di tutela che salvaguardano il pregiato sito facente parte del circuito Natura 2000 continuano e battere regolarmente la zona con attrezzi non autorizzati, arrivano i primi risultati.

L’accuratezza delle indagini ha permesso l’estrazione delle nasse, peraltro di tipo scarsamente selettivo, prima che potessero catturare alcun esemplare, azzerando il danno all’ecosistema marino. L’attività sortisce dal rafforzamento dello strumento di tutela ambientale del Corpo delle

Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che ne testimonia la forte sensibilità per le tematiche ambientali e per le proprie attribuzioni nel settore.

Le operazioni proseguiranno in maniera serrata per tutta la fine del periodo estivo, ma non si esclude che possano protrarsi anche in autunno.