Marsala, scomparsa di Sammaritano. Il cordoglio del sindaco Di Girolamo e Sturiano

18/08/2018 19:18:00

E' deceduto oggi l'avvocato Gaspare Sammaritano, già 8 volte Sindaco della Città di Marsala ed una volta Commissario straordinario. Socialista da sempre, Sammaritano è stato uno dei protagonisti della politica marsalese per oltre un trentennio. E in particolar modo negli anni '60 '70 e '80. Oltre alla professione di avvocato ha svolto anche per tanti anni l'incarico di docente di Diritto all' Istituto Commerciale di Marsala ed è stato autore di diverse pubblicazioni autobiografiche che rappresentano uno spaccato della storia marsalese. Appresa la notizia, il sindaco Alberto Di Girolamo, in rappresentanza della città e della giunta, nonché il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, a nome dell'assise di Palazzo VII Aprile, esprimono il più profondo cordoglio alla moglie e ai figli per la scomparsa dell'avvocato Gaspare Sammaritano.

"In questo momento di dolore - affermano Di Girolamo e Sturiano - siamo vicini ai familiari dell'avvocato Sammaritano, amministratore di grande caratura che ha sempre saputo coniugare l'amore per i suoi affetti personali con lo svolgimento ottimale sia della sua professione che di politico".

I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, 20 agosto, alle 12,30, in Chiesa Madre.