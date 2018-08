Gli appuntamenti e le manifestazioni del fine settimana in provincia di Trapani

18/08/2018 06:00:00

Ecco alcuni degli eventi e delle manifestazioni estive in provincia di Trapani. Mazara - “Casbah Fit”: è il titolo della manifestazione di Street Workout, che si terrà domenica 19 agosto a partire dalle ore 19 in centro storico con raduno nella piazza Plebiscito. L’evento è organizzato dalla Street Workout di Roma con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo ed è aperto a tutti. Chi volesse partecipare può recarsi direttamente nella piazza Plebiscito entro le ore 19 di domenica 19 agosto ed iscriversi all'evento.

Il programma prevede il raduno e le iscrizioni nella piazza Plebiscito; il via con la prima stazione di riscaldamento nel Collegio dei Gesuiti. Quindi la partenza della camminata itinerante percorrendo via Santa Teresa ed i vicoli del centro storico; seconda stazione di esercizi nella via del Turco; da lì fino a piazza San Michele per la terza stazione di esercizi; quindi ripresa della camminata fino a piazza Santa Veneranda, per la quarta ed ultima stazione di esercizi; conclusione del percorso per via Pino, via Garibaldi e piazza della Repubblica.

Sabato 18 agosto alle ore 21,30 sarà proiettato il film commedia "Come un Gatto in Tangenziale" con Antonio Albanese e Paola Coltellesi. Regia di Riccardo Milani. Ingresso euro 3,50. Organizzazione: Cine teatro Rivoli.

- Per la Fiera Mazara Food Fest 2018, in corso di svolgimento nella passeggiata “Consagra” del lungomare San Vito il programma prevede questa sera: Concerto "Vi racconto Lucio Dalla" con Francesco Cellulare. Sagra del Cous Cous alla Mazarase con Gambero rosso. Sagra “Pecora a Strazza Sale” e Degli “ Stigghiola”di Agnello arrostiti in collaborazione con la Società Caseificio Cucchiara srl; Sagra del Cous Cous con pesce del mediterraneo e Sagra Del Cous Cous di Carne alla Tunisina.

Sabato 18 agosto alle ore 20 spettacolo dell'artista Massimo Garaffa "L'uomo orchestra". Sagra del Cous Cous alla Mazarase con Gambero rosso. Sagra “Pecora a Strazza Sale” e Degli “ Stigghiola”di Agnello arrostiti in collaborazione con la Società Caseificio Cucchiara srl; Sagra del Cous Cous con pesce del mediterraneo e Sagra Del Cous Cous di Carne alla Tunisina.

Previsto il pagamento del ticket di consumazione.

Domenica 19 agosto ore 19 auto raduno Fiat 500 Club Italia. Sagra della Zabbina e Sagra della Paella. Nel corso della serata finale dei concorsi "Ragazza Cinema Ok" e "Miss Mazara Food 2018", Selezione "Baby e Junior Model 0-12 anni". Presenta l'imitatore Nicola Giosuè - spettacolo "Sottozero".

Partanna, tutto pronto per la Notte bianca delle Arti a partire dalle 19,30

Dopo le 24 la cantautrice Paola Turci si esibirà in concerto ad ingresso libero

PARTANNA. È tutto pronto per la Notte bianca delle Arti, Mestieri, Sapori e Professioni in programma questa sera dalle ore 19,30. Per la serata, organizzata nell’ambito della rassegna estiva “Artemusicultura 2018”, saranno collocati numerosi stand lungo Corso Vittorio

Emanuele, a partire dal Castello Grifeo fino a Piazza Umberto I, dove visitatori e residenti potranno acquistare prodotti tipici locali di ogni sorta, dall’agroalimentare all’oggettistica tradizionale belicina. Per l’occasione saranno previste delle degustazioni gratuite offerte dai commercianti locali. Inoltre, in concomitanza con la manifestazione, musei e luoghi d’arte della cittadina resteranno aperti al pubblico per tutta la notte. Per raggiungere il centro sono stati previsti dei bus navetta gratuiti, che effettueranno il servizio in entrambe le direzioni, da piazza Galileo Galilei (quartiere Camarro) al castello Grifeo e ritorno. A concludere la serata alcune esibizioni musicali dal vivo e l’imperdibile concerto ad ingresso libero della cantautrice Paola Turci in piazza Falcone e Borsellino. Si precisa che solamente gli spettacoli musicali dei gruppi locali e il concerto di Paola Turci inizieranno eccezionalmente dopo le 24 in segno di cordoglio per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova per le quali il

Governo ha proclamato il lutto nazionale e al quale il Comune di Partanna ha deciso di aderire. Paola Turci. Autrice di brani intramontabili come “Stato di calma apparente”, “Volo così”, “La felicità” e “Fatti bella per te” del 2017, solo per citarne alcuni, o interprete raffinata di pezzi

scritti per lei da musicisti del calibro di Vasco Rossi, Luca Carboni o in collaborazione con artisti come Roberto Casini e Carmen Consoli.

Gli eventi del fine settimana a Marsala. Questa sera 18 agosto oltre al film di genere thriller “La ragazza nella nebbia” è in programma – alle ore 20,00 – nella Chiesa dell’Itriella, lo spettacolo “Terra can un senti”, parole, suoni e immagini della Sicilia a cura del Circolo Arci Scirocco. E nel polmone culturale della Città a San Pietro, domenica (19) e lunedì (20) due appuntamenti di spicco. Domenica con inizio alle ore 21,30 verrà proposto – a cura dell’Associazione Gradisca - lo spettacolo teatrale “Grazie di Daniel Pennac. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 14,00 euro.

Sempre a Marsala, fuori Rassegna, sabato prossimo 18 agosto altri due appuntamenti di rilievo. Alle ore 19,15 nell’atrio del Museo Archeologico Lilibeo Luana Rondinelli presenta il suo nuovo spettacolo “Penelope L’Odissea è fimmina” con brani tratti dallo spettacolo e letti da Giovanna Cantamore, Corinna Lo Castro e Camilla Bianchini. Lo spettacolo promosso dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali della Sicilia si avvale del patrocinio del Comune di Marsala, ed è ad ingresso libero. L’ altro appuntamento, di genere artistico-poetico, coordinato da Antonino Contiliano, “La preghiera (!) del debito … l’umanità al confine/no” si terrà, con inizio alle ore 21,00, alle “2rocche”eolico-boeiche e vuole essere una continuazione degli incontri precedentemente dedicati a Tullio De Mauro.