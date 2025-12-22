Bohemian Rhapsody e canti natalizi: Francesco Parrino incanta il San Domenico

22/12/2025 14:39:00

Una sera prima di Natale, il Complesso San Domenico di Trapani si è trasformato in un grande salotto musicale: platea piena, clima di festa e un pubblico pronto a entrare nello spettacolo.

Sabato 20 dicembre 2025, per la Festa di Natale del Luglio Musicale Trapanese, Francesco Parrino ha portato in scena il suo pianoforte “on demand”, costruendo un concerto sul dialogo con la sala, tra virtuosismo, ironia e partecipazione.

Succede così che “Bohemian Rhapsody” incontri “Tu scendi dalle stelle”, che “New York, New York” venga accostata a un classico natalizio e che l’aria “Nessun Dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini diventi un coro spontaneo. Dalla platea arrivano richieste e omaggi: qualcuno invoca Ornella Vanoni, altri scelgono colonne sonore e hit pop-rock. Parrino ascolta, sorride, e traduce tutto in musica, passando da un tema all’altro con naturalezza, come se i confini tra generi fossero solo una convenzione.

Il momento più atteso è l’improvvisazione, la cifra che lo ha reso riconoscibile anche fuori dai teatri. «Nella mia mente provo a mettere insieme il più possibile i temi – ha spiegato –. La sfida è accostare brani che magari non ci starebbero bene insieme e invece, con un po’ di giochi e ritocchi armonici, creare mash-up improvvisati che abbiano senso musicale». È lì che il concerto cambia pelle: la sala propone, lui rielabora, e ogni combinazione diventa una piccola sorpresa.

Parrino, pianista classico diplomato con lode al Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, è oggi un artista seguito da una community enorme, con oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha iniziato a pubblicare i suoi arrangiamenti nel 2011 e ha costruito una riconoscibilità precisa: trasformare a orecchio brani iconici, successi radiofonici e colonne sonore in versioni per pianoforte, senza spartiti, “trascritti per sole due mani”, con l’idea di rendere lo strumento meno distante e più vicino alla gente.

Nel suo percorso convivono pop e classica, studio accademico e linguaggio contemporaneo: dal primo album di cover fino alle registrazioni più recenti, con progetti che spaziano da Rachmaninov a una Rhapsody in Blue di Gershwin riletta con un taglio moderno. Dal 2020 è Steinway Artist e figura nel catalogo Steinway Spirio con oltre 200 brani. E guarda già avanti: «Scriverò un altro disco di brani originali, dopo il mio primo album Look Out Look In uscito il 30 ottobre. E poi nuove collaborazioni e, un domani, magari suonare con un’orchestra».

A Trapani, più dei numeri e dei riconoscimenti, ha contato l’atmosfera: una serata costruita sul coinvolgimento, con la platea che canta, propone, ride e segue ogni passaggio. Un concerto che ha avuto il passo della festa e la precisione della musica suonata bene, senza barriere tra palco e sala.

La 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese si chiude il 30 dicembre alle 19.00 con “Auguri di Buon Anno”, sempre al Complesso San Domenico di Trapani: in programma musiche di Johann Strauss figlio nel bicentenario della nascita, con l’orchestra dell’Ente diretta dal Maestro Mirco Reina. I biglietti sono disponibili al botteghino di Villa Margherita (tel. 0923 29290), su www.lugliomusicale.it o in loco il giorno dell’evento fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità.



