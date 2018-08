Pallacanestro Trapani: dalla Reyer Venezia in arrivo il diciottenne Miaschi. La Scheda

19/08/2018 10:28:00

La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con la Reyer Venezia per il prestito di Federico Miaschi, guardia di 195 cm e 90 kg.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficialità del suo accordo con la Società del Presidente Pietro Basciano:

<<Trapani è stata la prima società a cercarmi e fin da subito mi è sembrata un’ottima opportunità! A confermare le mie prime sensazioni è stato coach Parente che mi ha trasmesso molta fiducia e volontà di farmi crescere.

Darò il massimo per cercare di farmi trovare pronto, in una piazza di cui tutti, parlano benissimo, compreso il capitano Renzi che è mio compaesano. Non vedo l’ora di iniziare!>>

LA SCHEDA

Federico Miaschi è nato il 26/4/2000 a Genova. Inizia a giocare a pallacanestro sin dalla tenera età, ispirato dalla figura del padre. A 13 anni entra a far parte della CAP Genova e da qui segue un percorso che lo porterà fino alle Finali Nazionali U14 di Bormio del 2014 dove guiderà i suoi al 6° posto con una media di 25.7 punti a partita, cosa che gli permette di essere inserito nel miglior quintetto della manifestazione. Per ironia della sorte, realizza 36 punti nella semifinale 5°-8° posto contro Venezia, dove proprio l’anno dopo si trasferisce. Con la maglia orogranata segue tutta la trafila delle giovanili, ma il talento lo porta anche ad esordire con la prima squadra in Serie A, bagnando a 16 anni e 9 mesi i primi due punti sul palcoscenico italiano più importante, diventando il primo classe 2000 a farlo. Lo scorso anno Venezia decide di fargli fare le ossa in serie B e Federico, con la maglia di Padova, riesce a realizzare 9.5 punti e 3.1 rimbalzi in 23’ di media con il 44% da due e il 30% dall’arco. Miaschi ha già vestito più volte la casacca azzurra della Nazionale con cui ha disputato a fine luglio il campionato europeo under 18.