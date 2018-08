Mazara, ecco gli eventi “Attendendo la Festa di °San Vito”

20/08/2018 17:04:00

Cresce l’attesa per il Festino di San Vito, che si svolgerà dal 22 al 26 agosto a Mazara del Vallo, organizzato dall’Associazione Culturale Giardini d’Arte in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Mazara del Vallo.

Attendendo la Festa, domani, martedì 21 agosto, si svolgeranno due manifestazioni che costituiscono una sorta di prologo al programma di eventi dello stesso Festino.

• La Fabbrica del Festino - Alle ore 19,30 di martedì 21 agosto, nella piazza della Repubblica, il Centro Studi Gaspare Morello metterà in scena “I teli di San Vito” con realizzazione di dipinti su grandi teli ad opera di artisti figurativi.

• Spettacolo “Mazara del Vallo – La Voce del Suo Mare”. Alle ore 21,30 nella piazza San Michele, l’Associazione Amici della Musica metterà in scena lo spettacolo tratto dal libro “Mazara del Vallo – La Voce del Suo Mare” a cura di Flora Savona. Le voci narranti di Giorgio Magnato, Linda Savona, Girolamo Cristaldi e Francesco Cusumano, accompagneranno gli spettatori in un “viaggio della memoria della marineria”. Le coreografie della United Crew, gli arrangiamenti musicali di Riccardo Russo, il coro della Vocal Academy di Silvia Mezzanotte renderanno lo spettacolo vario ed interessante. La scenografia è curata dal coordinatore del Festino Giovanni Isgrò; immagini a cura di Marco Tumbiolo; regia di Flora Savona Marrone. Al termine dello spettacolo saranno distribuite gratuitamente copie del libro "Mazara del Vallo - La voce del suo mare".

A partire da mercoledì 22 agosto, il via al Festino con la cerimonia dell’Annuncio prevista per le ore 18,30 nella piazza della Repubblica.

Il programma dettagliato del Festino

Mazara del Vallo 22-26 agosto 2018

Prologo: martedì 21

Attendendo la Festa

ore 19:30

La Fabbrica del Festino: “I teli di San Vito” - realizzazione di dipinti su grandi teli ad opera di artisti figurativi. Piazza della Repubblica. A cura del Centro Studi Padre G. Morello; decorazioni e addobbi festivi nelle vie e nelle piazze del centro storico.

ore 21:30

Piazza San Michele: “Memorie di marinai”. Antiche testimonianze della marineria mazarese. A cura degli “Amici della Musica”.

Mercoledì 22

ore 18:30

Annuncio del Festino di San Vito

da Piazza della Repubblica seguendo l'itinerario di tradizione

ore 19:30

Trasporto del Simulacro di San Vito dalla Chiesa di San Michele alla Chiesa di San Vito in Urbe

Ore 21:30 – 24:00

Chiesa di San Vito a Mare Memorie della tradizione devozionale in Italia e nel resto d’Europa: proiezioni su parete a cura di Marco Tumbiolo. Le proiezioni saranno effettuate tutte le sere fino al 25 agosto

ore 21:30

Piazza Mokarta. “Camicette bianche”: musical a cura de “Il Canto del Marrobbio”.

Giovedì 23

ore 03:00

Scampanio dei Sacri Bronzi

Ore 03:30

Processione notturna: trasporto del Simulacro del Santo dalla Chiesa di San Vito in Urbe alla Chiesa di San Vito a Mare

Fiaccolata, benedizione con le reliquie del Santo e discorso del Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, S. E. Mons. Domenico Mogavero.

Rappresentazione della “Fuga di Vito, Modesto e Crescenza” a cura di V. Lentini.

“Lancio delle lanterne votive” a cura del “Centro Studi padre G. Morello”

Sparo dei fuochi d'artificio: Jochi di focu addiunu.

Ore 09:00

Celebrazione Eucaristica nella Chiesa di San Vito a Mare presieduta da S. E. il Vescovo

ore 18:30

Sfilata della Memoria per il centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e corteo a Quadri Viventi.

Con la partecipazione delle Associazioni Nazionali delle Forze Armate in congedo (ANCI, ANFI, ANMI, ANPS) e dell’ANCRI, del Coro degli Alpini “Montecavallo” di Pordenone e degli Alpini ”Vous del Tiliment” di San Vito al Tagliamento, del Telo della Pace con gli atleti della PAM, della Confraternita di San Vito di Burgio con statua processionale, del Senato sei - settecentesco di Mazara del Vallo, dei Tamburi di Aspra, del gruppo dell'Annuncio, dei Quadri Viventi raffiguranti la vita del Santo Patrono. Insieme al Sindaco di Mazara del Vallo On. Nicola Cristaldi e alle Autorità Militari, Civili e Religiose, parteciperanno al Cerimoniale il Sindaco di San Vito al Tagliamento On. Antonio Di Bisceglie e il Sindaco di Burgio Francesco Matinella.

Itinerario: Chiesa di San Vito a Mare - Lungomare San Vito - Lungomare G. Hopps - Lungomare Mazzini (cerimoniale della consegna delle chiavi della Città al Santo Patrono) - Piazzale G. B. Quinci –Via San Giovanni – Via Carmine -Via Tortorici - Piazza Mokarta - Via San Giuseppe - Piazza della Repubblica

ore 22:00

Collegio dei Gesuiti. Esibizione del Coro degli Alpini “Montecavallo” di Pordenone e ”Vous del Tiliment” di San Vito al Tagliamento.

Venerdì 24

Ore 09:00

Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale

Ore 18:00

Sfilata dei cani di San Vito. Itinerario : piazza Matteotti, Corso Umberto, piazza Mokarta, via San Giuseppe, piazza della Repubblica con benedizione finale presso la statua di San Vito. A cura della Pro Loco di Mazara del Vallo.

Ore 19:00

Celebrazione eucaristica nella Basilica Cattedrale

Ore 21:00 – 24:00

“Museo sotto le Stelle”: Museo Diocesano di Arte Sacra presso il Seminario Vescovile.

Ore 21.30

Collegio dei Gesuiti. “San Vito e la Grande Guerra”: sacra rappresentazione. Drammaturgia e regia di Giovanni Isgrò

Sabato 25

Ore 15:00 – 18:00

Veleggiata nello specchio marino antistante il Lungomare San Vito. A cura della Lega Navale Italiana sez. Mazara del Vallo e dell’ A.DI.NA. di Mazara del Vallo

Ore 18:00

Parata di artisti di strada a cura de “Il Canto del Marrobbio”. Itinerario: Piazza Matteotti – Corso Umberto – Piazza Mokarta – Via San Giuseppe – Piazza Santa Caterina – Via Mons. Audino – Piazza Santa Veneranda

Ore 19:00

Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale

Ore 19:30

Piazza Santa Veneranda. Padellata a cura della Pro Loco di Mazara del Vallo.

Ore 21:00

“Testimonianze della tradizione festiva in onore di San Vito a Lequile (LE)” a cura di Fabio Lettere. Atrio del Seminario Vescovile.

Ore 21:00 – 24:00

“Museo sotto le Stelle”: Museo Diocesano di Arte Sacra presso il Seminario Vescovile.

Domenica 26

Ore 09:00 e Ore 11:00

Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale

Ore 17:30

Processione del simulacro del Santo Patrono.

Itinerario: Basilica Cattedrale - Via SS. Salvatore - Lungomare Mazzini - Piazzale G. B. Quinci

Ore 18:00

Imbarco del simulacro di San Vito (con la partecipazione della Banda Musicale di Mazara del Vallo).

Prosieguo processionale per Molo Com. Caito - Piazza Regina - Via G. G. Adria - Corso V. Veneto - Piazza A. De Gasperi - Via F. Maccagnone - Corso A. Diaz - Piazza Mokarta - Via San Giuseppe - Piazzetta Santa Caterina - Via Santa Caterina - Via Mons. N. Audino - Piazza Santa Veneranda - Via San Michele - Piazza San Michele (discorso conclusivo del Vescovo Mons. Domenico Mogavero)

Ore 24:00

Spettacolo pirotecnico