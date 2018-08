Disagi per i passeggeri del volo Torino-Trapani di BlueAir. Tre ore di ritardo

21/08/2018 11:10:00

Anche ieri pomeriggio non sono mancati i disagi per i passeggeri in partenza da Torino e diretti a Trapani. Il volo 0B4089 operato dalla compagnia BlueAir con ipotetica partenza dall’Aeroporto Sandro Pertini di Torino – Casellealle ore 18:50 e atterraggio all’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani – Birgi per le 20:30. Purtroppo la tabella di marcia dell’aeromobile non è stata rispettata e i passeggeri hanno potuto scendere le scalette del velivolo non prima delle 23:34, con 3h e 4′ di ritardo. La compagnia non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale per l’accaduto.

"Per i passeggeri che hanno subito questo disservizio è possibile richiedere la Compensazione Pecuniaria a titolo di risarcimento", avvisa in una nota EasyRimborso, contattando la segreteria a info@easyrimborso.it