Incidente al porticciolo di Bonagia. La Jeep rimane in bilico tra la banchina e una barca

21/08/2018 16:40:00

17:30 - Abbiamo raccolto alcune ulteriori informazioni sull'incidente al porticciolo di Bonagia. Per lo spavento la donna ha abbandonato l’abitacolo della propria autovettura tuffandosi in mare e arrampicandosi poi sulla banchina si è procurata una importante ferita alla gamba sinistra.

Secondo una prima ricostruzione pare che al posto della retromarcia la donna abbia inserito la prima e la suv si è mossa in avanti finendo quasi in mare.

16:40 - Singolare incidente al porticciolo di Bonagia. Una donna al volante di una Jeep Renegade ha perso il controllo dell'auto che è rimasta in bilico tra la banchina e una barca (foto Marina Angelo) sulla quale si è appoggiata la parte anteriore della suv.

Per la signora, che ha riportato alcune ferite non gravi alla gamba sinistra, è stato necessario il trasferimento all'ospedale S. Antonio Abate di Trapani tramite un'ambulanza del 118.

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più serie e che fortunatamente ha visto la signora scendere dall'auto velocemente nonostante la posizione in cui si è ritrovata non fosse delle migliori per muoversi.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Valderice e una squadra dei vigili del fuoco per rimovere l'auto che rischiava di finire ugualmente in acqua.