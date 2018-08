Marsala "bella fitusa", impossibile passeggiare sul marciapiede di via Mario Nuccio

21/08/2018 13:40:00

Una bella passeggiata su un marciapiede di una delle vie del centro. Una cosa semplice e del tutto normale. E invece no, non è così.

Se ti trovi in centro a Marsala e stai camminando sul marciapiede della via Mario Nuccio, ad esempio, ad un certo punto devi fermarti perché non puoi proseguire.

E' talmente pieno di sacchetti della spazzatura e di rifiuti sparsi a terra che non puoi fare altro che abbandonarlo e proseguire il tuo cammino in strada.

Ecco come si presenta questa mattina (vedi foto tp24.it) una delle principali vie del centro città. Si continua sfacciatamente a depositare sacchetti della spazzatura ovunque a qualunque ora del giorno e della notte e senza il minimo rispetto delle regole.

Se vogliamo una città pulita per noi e per i pochi turisti che ospita, iniziamo a fare tutti, da cittadini, una bella riflessione sul grado di civiltà che stiamo mostrando nei confronti di chi viene da fuori, che apprezza e ama la nostra città, ma se ne va portandosi dietro ricordi maleodoranti dei rifiuti che, fanno ormai parte integrante dell'arredo urbano.

Per le vostre segnalazioni per la campagna "Marsala bella fitusa", potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 339 38 88 101.