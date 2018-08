Marsala Calcio: giovedÃ¬ amichevole col Dattilo, domenica debutto a San Cataldo

22/08/2018 15:16:00

Mercoledì 22 agosto 2018, fra il rinvio di domenica scorsa di Sancataldese-Marsala per lutto e le varie vicissitudini che stanno affliggendo il calcio italiano, è il momento di riepilogare i prossimi impegni della nostra Prima Squadra. Innanzitutto, lo slittamento dell'inizio stagionale ha consentito alla nostra Società di organizzare il quinto ed ultimo allenamento congiunto di pre-campionato: al “Mariano Di Dia” di contrada Strasatti, domani pomeriggio (giovedì 23 agosto 2018) alle ore 16:30 il Marsala Calcio ospiterà per la seconda volta il Dattilo Noir. Domenica 26 agosto 2018, invece, sarà finalmente tempo di gara ufficiale: è in programma il recupero del Turno Preliminare della Coppa Italia di Serie D 2018/2019, che si giocherà in gara unica (in caso di pareggio al 90' si procederà coi tiri di rigore), al “Valentino Mazzola” di San Cataldo (Cl), dove si svolgerà Sancataldese-Marsala con fischio di inizio previsto per le ore 16:00. Per il prosieguo, però, non vi è alcuna certezza. Il campionato di Serie D 2018/2019 sulla carta dovrebbe partire con la 1° giornata domenica 2 settembre 2018, con il Marsala che dovrebbe essere inserito nel “solito” girone I (usiamo il condizionale perché ad oggi non sono ancora stati resi noti né i gironi né il calendario del torneo), mentre il Primo Turno di Coppa Italia di Serie D 2018/2019, inizialmente calendarizzato proprio per domenica 26 agosto 2018, è rinviato a data da destinarsi (il Marsala sarà impegnato solo nel caso di vittoria nel Turno Preliminare, e in tal caso affronterebbe l'Acireale al “Tupparello” di Acireale (Ct) ).