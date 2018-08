La barca della Guardia costiera piena di “spettatori” per la processione a Castellammare

23/08/2018 06:00:00

Il gommone della guardia costiera pieno di "spettatori" civili al seguito del simulacro della Madonna del Soccorso durante la tradizionale processione in mare a Castellammare del Golfo. Qualcuno ci vede qualcosa di anomalo, e un fare “figli e figliastri”, la presenza di civili a bordo di un mezzo militare. La guardia costiera risponde che è tutto normale, che è "la prassi".



E’ una tradizione che si ripete ogni anno, e che raccoglie numerose imbarcazioni davanti il Golfo di Castellammare. E’ la processione in mare in onore della Madonna del Soccorso, la patrona di Castellammare del Golfo. Il Simulacro della Vergine viene portato a spalla dai rappresentanti dei marinai dal borgo marinaro attraverso i vicoli e fino alla Marina.

Qui viene posto su un'imbarcazione addobbata a festa e portato in processione in mare seguito dalle imbarcazioni dei fedeli e dei pescatori in un percorso illuminato da migliaia di lumini. Al termine si tiene un grandioso spettacolo pirotecnico.

Anche quest’anno c’è stata grande partecipazione per la tradizionale processione. E’ stata immortalata anche la scena di un’imbarcazione della Guardia costiera con a bordo tre membri dell’equipaggio in tenuta militare, e poi altre persone, molte, in abiti civili. Chi erano? Amici, parenti, conoscenti dei militari della guardia costiera? E soprattutto possono stare dei civili a bordo di un’imbarcazione militare? E lo possono fare come spettatori?

Ci sono delle foto, e un video, che dimostrano che a bordo di quell’imbarcazione della guardia costiera vi fossero dei civili. Ce l’ha segnalato un lettore e ve lo mostriamo qui in basso.

Abbiamo chiesto alla guardia costiera di Castellammare di fornirci chiarimenti.

“E’ una usanza che si ripete ogni anno, si ospitano personalità civili e istituzionali a bordo della nostra imbarcazione che segue la processione per motivi d’ordine. Nulla di strano”. A parlare è il vice comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Castellammare, Marco Caci. “E’ una prassi che avviene ogni anno con il benestare dell’ammiraglio, che tra l’altro era a bordo”. E chi è l’ammiraglio che ha dato l’ok? L’ufficiale non l’ha voluto dire, come se fosse un segreto di stato. Chi altro c’era a bordo? “Personalità civili e istituzionali, come assessori, parenti, l’ammiraglio”. Si può fare? “E’ una cosa che facciamo solo in occasione della processione in mare per la Madonna del Soccorso, e solo con il benestare dell’ammiraglio”. Il vice comandante aggiunge che chi ha realizzato il video “è sicuramente quella persona che seguiva la processione alla quale è stato chiesto di allontanarsi perchè troppo vicino, allora ha voluto ‘vendicarsi’, per così dire”.

Consentito o no c’era anche un’altra imbarcazione, dei Carabinieri, che però oltre ai militari dell’Arma non aveva nessun altro a bordo.