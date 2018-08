Marsala "bella fitusa". La settimana di Ferragosto nella sporcizia. Ecco le segnalazioni

23/08/2018 06:00:00

Da nord a sud di Marsala, dal centro alle spiagge, alle contrade più lontane, il mese di agosto e in particolare la settimana di Ferragosto sono trascorsi in mezzo a tantissima sporcizia e ai rifiuti.

Sono tantissime le segnalazioni che quasi quotidianamente la nostra redazione riceve per sollevare pubblicamente la presenza di rifiuti abbandonati. Da oltre un anno abbiamo deciso di farlo con una campagna stampa promossa da Tp24.it e RMC101, Marsala “bella fitusa”, abbiamo continuato a pubblicare foto e denunce per sensibilizzare i cittadini e anche oggi lo facciamo, con diverse segnalazioni che, assieme alle foto sono la conferma di un andazzo vergognoso e di come non si riesca a bloccare questa brutta piega imboccata dalla nostra città.

"In via Trieste c'è spazzatura per terra e si sta formando una discarica a cielo aperto". Ce lo segnala il nostro lettore Matteo che ci dice di aver sottoposto il problema ad alcuni consiglieri comunali ma che non è cambiato nulla.

Sul degrado che ha trovato a Marsala ci ha scritto Daniele, marsalese che vive da anni in Veneto: “Vi scrivo e vi mando queste foto perché ogni qualvolta che, vengo in ferie ( io sono nato e cresciuto a Marsala ma ormai vivo in Veneto da 12 anni) a Marsala tutto quello che vedo in giro per la città mi intristisce. Ma dopo la tristezza si tramuta in rabbia. Queste foto sono state scattate in giro per la città nella stessa mattinata. Vi chiedo di pubbicarle e di sensibilizzare l’opinione pubblica".

Le foto delle discariche inviate da Daniele sono trasversali rispetto a tutto il territorio della città. Si va dalla Piazza del Popolo, dove ci sono le bottiglie di birra lasciate sui vasi delle piante, ai sacchetti sui marciapiedi della via Verdi, alle contrade Spagnola e Pispisia con la spazzatura abbandonata ai margini della carreggiata, allo spiazzale subito dopo Mamma Caura in contrada Ettore Infersa.

In contrada Matarocco si trova la discarica segnalataci dal signor Gerardi che fa anche un appello al sindaco Alberto Di Girolamo per un intervento immediato: “Ho rilevato la presenza di numerose discariche abusive sul territorio di Marsala e in particolare segnalo quella immensa in contrada Matarocco nei pressi della cabina elettrica. In generale in questa contrada si trovano una dozzina di discariche, tra grandi e piccole, dove si trova di tutto dai frigo, ai gabinetti a sacchetti della spazzatura ai materassi“.

Infine, ci sono delle vere perle. Ecco alcune foto scattate e segnalate sui social, come dicevamo, a ridosso di Ferragosto, quando la città doveva offrire il massimo dal punto di vista della pulizia e dei servizi per i turisti. La prima di queste perle si trova allo stagnone, dove tra bicchieri, sacchetti di plastica e quant’altro, ci anche tantissimi profilattici, tanto per aggiungere un tocco di “poesia” in più alla bellezza dei luoghi; si passa poi alla piazzetta retrostante la chiesa Madre, con uno dei contenitori della spazzatura abbattuto e attorniato da scatoloni di cartone e grossi sacchi neri che abbracciano il grande tronco dell’albero accanto, e infine, in località “signorino”. Esattamente all’inizio del viale che porta ad uno dei lidi più rinomati della città, nei pressi di una fontanella d’acqua dove molti bagnanti si fermano per rinfrescarsi. Anche qui la sporcizia regna sovrana, con la presenza di bottiglie di plastica e di sacchetti che hanno ricoperto lo spazio della piccola pineta, il tutto in bella mostra per le migliaia di persone che ogni giorno in questo periodo passano da quella strada.

Per le vostre segnalazioni, potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 339 38 88 101.