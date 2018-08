Marsala, si incontrano a 25 anni dal diploma gli alunni della 5^A del Commerciale

25/08/2018 22:00:00

Si sono incontrati gli alunni della 5A programmatori dell' I.T.C."G. GARIBALDI" di Marsala che insieme ai professori hanno festeggiato i 25 anni dal diploma all'insegna dei ricordi e tanto divertimento. Con la stessa goliardia di un tempo si sono riuniti a cena per una vera e propria festa di diploma con tanto di confettata, bomboniere, musica, balli e divertimento. La serata è stata impreziosita dalla presenza dei prof. Giuseppe Galfano, Vito Parisi, Francesco Vinci, Rocco Bologna, Angela La Cavera, Mariuccia Di Giovanni che hanno ricordato i momenti più particolari vissuti con i loro alunni, non celando una sentita commozione. In una singola serata si sono rivissute tutte le risate, le emozioni e i momenti passati insieme. Piena soddisfazione di tutti per la piacevole serata e il reciproco impegno di ritrovarsi di nuovo insieme.

Nomi in ordine in basso a sinistra: prof. Rocco Bologna, Vincenzo Pizzo, Sergio La Colla, Gianluca Lombardo, David Pipitone, Sebastiano Tumbarello, prof. Vito Parisi, Giovanni Marino; in alto a sinistra: prof. Francesco Vinci, prof. Angela La Cavera, Giuseppa Pipitone, Giusy Titone, Giovanna Passalacqua, Giusy Anastasi, Patrizia Martinico, Daniela Gerardi, prof. Mariuccia Di Giovanni, Michela Di Girolamo, Federica Amato, Claudia Pizzo, Vita Maria Barbera, Giovanna Benigno, Diana La Rocca, prof. Giuseppe Galfano.