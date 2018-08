Campobello, il sindaco non ha dubbi: "L'acqua di Tre Fontane non Ã¨ inquinata"

25/08/2018 14:10:00

«L’acqua del mare di Tre Fontane è trasparente, pulita e non presenta alcuna traccia di inquinamento». Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione, dopo aver ricevuto, stamattina, gli esiti delle analisi eseguite dall’Asp di Trapani su richiesta dello stesso Primo cittadino di Campobello a seguito di diverse segnalazioni relative a episodi di allergia occorsi i primi di agosto ad alcuni bagnanti di Tre Fontane riconducibili alla presenza di meduse e di altri organismi marini urticanti legati alle correnti marine, così come già era accaduto anche in tante altre località balneari del trapanese e dell’agrigentino.

Già in quell’occasione, a seguito di alcune polemiche insorte sui social network, il Sindaco aveva rassicurato villeggianti e turisti sul corretto funzionamento del depuratore comunale, che viene costantemente monitorato dagli uffici e dai tecnici competenti.

«Queste analisi –aggiunge il Sindaco – non fanno altro che confermare la qualità del nostro mare, che risulta “eccellente” anche dai campionamenti eseguiti del Ministero della Salute che monitora periodicamente le nostre acque, le quali sono risultate prive di qualsiasi forma di contaminazione, sia di natura batteriologica sia di natura chimica. Se a questo aggiungiamo la qualità della nostra bellissima spiaggia, che anche quest’anno è stata insignita della Bandiera Verde, possiamo tranquillamente affermare che la nostra Tre Fontane è veramente una delle più belle località balneari italiane, “ideale” per le vacanze dei bambini e delle loro famiglie».