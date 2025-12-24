Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
24/12/2025 02:00:00

Mazara: il Comune assume un giardiniere a tempo indeterminato

Il Comune di Mazara del Vallo ha ufficialmente indetto un concorso pubblico per titoli e prova pratica finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un esecutore tecnico specializzato – giardiniere.

 

La figura professionale sarà inquadrata nell’Area degli Operatori Esperti, con posizione economica di accesso 1 (ex B1), e sarà impiegata nelle attività di manutenzione del verde pubblico, dei parchi e dei giardini comunali.

 

Per partecipare alla selezione è richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico, con licenza media, oltre a una comprovata esperienza professionale nel settore.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione InPA (www.inpa.gov.it), previa registrazione.

 

Il termine perentorio per l’invio delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 2 gennaio 2026. Dopo tale scadenza non sarà più possibile presentare domanda.

Il bando completo è consultabile sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo.









