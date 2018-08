Marsala, a 28 anni dalla maturitÃ  si ritrovano gli alunni della III C del Liceo Classico

26/08/2018 22:00:00

Il 21 Agosto dopo 28 anni si è ritrovata la III C del Liceo Classico “Giovanni XXIII” maturatasi nel 1990. La serata è trascorsa rievocando gli aneddoti di scolastica memoria in amicizia e complicità, tra mille risate ed emozioni. I presenti erano la metà circa della classe come si evince dalla foto che li immortala.

"Il tempo per gli intervenuti sembra non sia mai passato - asserisce uno dei compagni - anzi per qualcuno si ipotizza che abbia bevuto dal Sacro Graal tanto che tutte le donne presenti si distinguevano per eleganza e forma fisica invidiabile." Durante tutta la serata la voce stentorea del Prof.re nonchè Avv.to Roberto Gambina sovrastava tutto e tutti; il sottofondo musicale era assicurato dall'ukulele dell'affermato direttore d'orchestra Vincenzo Li Causi, dalla voce del pluripremiato batterista Abele Gallo, entrambi facenti parte della mitica III C.

Seguono i nomi dei convenuti: Bellafiore, Castellammare, Chirco, Falduto, Gallo, Gambina, Lentini, Li Causi, Mistretta, Patti, Pipitone, Pocorobba, Todaro, Vizzari. Solo alcuni per improvvisi impegni non hanno potuto presenziare; eccone i cognomi: Aguglitta, Di Dia, Fici, Fodera', Garamella, Hopps, Parrinello, Scarpitta, Tumbarello A. e G., Zerilli. Dimenticavo, un plauso va ad Enza Patti e Peppe Todaro che hanno permesso che l'incontro si realizzasse.