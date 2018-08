Tutte le operazioni della settimana svolte dalla Polizia in provincia di Trapani

26/08/2018 16:00:00

979 persone controllate, 370 veicoli verificati in 78 posti di blocco, 158 le persone con precedenti di polizia sulle quali sono stati fatti controlli e decine di segnalazioni e deferimenti. Sono questi in sintesi alcuni dei numeri dell'attività di controllo del territorio della provincia di Trapani svolti nel corso dell'ultima settimana, dal 19 al 25 agosto, dalla Polizia di Stato. Perquisizioni, controlli, sanzioni e contravvenzioni volte a contrastare l'illegalità e a prevenire reati. Di seguito il report della settimana con i dettagli dell'attività svolta che, tra l'altro, ha visto sottoporre 224 soggetti a controlli obbligati, 1550 obiettivi sensibili, 31 contravvenzioni al C.d.S, due perquisizioni operate e due sequestri.

Ecco il report in dettaglio. E' stata segnalata all’A.G., in stato di libertà, G.D.M., nata in Ucraina, classe 1998, residente a Palermo, per guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti; denunciato all’A.G., in stato di libertà, A.A., nato ad Erice, classe 1982, residente a Trapani, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e S.F., nato ad Erice, classe 1995, residente a Trapani, per furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.; denunciato all’A.G., in stato di libertà, G.A., nato ad Erice, classe 1977, residente ad Erice, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; denunciato all’A.G., in stato di libertà, G.G.M., nato ad Erice, classe 1973, e F.D., nato a Velletri (RM), classe 1980, per truffa telematica.



A Marsala la polizia ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, G.S., nata a Marsala ed ivi residente, classe1979, per tentata occupazione di alloggio popolare, e C.F.M., nato ad Erice, classe 1974, domiciliato a Marsala, per resistenza a P.U. e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale; ha denunciato all’A.G., in stato di libertà, D.M., nato in Senegal, classe 2001, ospite presso la comunità “Don Angelo Lolli” di Marsala, per furto; G.M.V., nata a Marsala ed ivi residente, classe1982, per minacce; L.A., nato a Marsala ed ivi residente, classe 1967, per violazione degli obblighi di assistenza familiare; G.G., nato a Marsala ed ivi residente, classe1969, per appropriazione indebita; L.N., nato a Marsala, ivi residente, classe 1968, per minacce;



A Mazara del Vallo è stato denunciato all’A.G., in stato di libertà, M.F., nato a Palermo, classe 1987, residente a Bagheria (PA), per truffa, falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; deferito all’A.G., in stato di libertà, A.L.M., nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1971, per maltrattamenti in famiglia; deferito all’A.G., in stato di libertà, D.S., nato a Mazara del Vallo ed ivi residente, classe 1994, per lesioni personali dolose e minacce;

Ad Alcamo, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha segnalato all’A.G., in stato di libertà, S.R., nato ad Alcamo ed ivi residente, classe 1960, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Infine l'attività svolta a Castelvetrano dalla polizia ha permesso il deferimento all’A.G., in stato di libertà, P.A., nato a Carini (PA), classe 1991, residente a Castelvetrano, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S; la denuncia all’A.G., in stato di libertà, L.M.G., nato a Castelvetrano ed ivi residente, classe 1988, per inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., nonché E.A.E.I.M., nato in Marocco, classe 1974, residente a Partinico (PA), M.M., nato in Marocco, classe 1992, residente a Partinico (PA) e J.M., nato in Tunisia, classe 1980, residente ad Alcamo, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico commesso dal privato; e denunciato all’A.G., in stato di libertà, I.B., nata in Nigeria, classe 1985, per evasione.