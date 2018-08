Meteo. Finalmente una tregua. In provincia di Trapani qualche nuvola, ma niente pioggia

26/08/2018 07:05:00

Finalmente un po' di tregua. Dopo una settimana di piogge, temporali e tempo instabile, in provincia di Trapani torna il sole, o almeno non c'è alcun rischio pioggia. Le previsioni danno le temperature sotto i trenta gradi, oggi cielo parzialmente nuvoloso, come domani. Ecco nel dettaglio le previsioni.

Domenica, 26 agosto: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì, 27 agosto: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.