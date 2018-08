Pantelleria, la Guardia Costiera soccorre una barca a vela in difficoltÃ 

27/08/2018 18:32:00

La Guardia Costiera di Pantelleria ha soccorso e messo in salvo una imbarcazione incagliata tra gli scogli dell'isola. L'intervento è scattato questa mattina.

Alle 7 una imbarcazione a vela denominata “Thembi” ormeggiata presso la banchina del Porto Vecchio di Pantelleria, a seguito del peggioramento delle condizioni meteomarine, decideva di mollare gli ormeggi e di dirigersi al Porto Nuovo di Pantelleria per motivi di sicurezza.

Arrivata nei pressi degli ormeggi, nelle vicinanze della banchina del Molo Toscano, le si spegneva improvvisamente il motore, e non riuscendo più ad avviarlo si poggiava sugli scogli. Giungevano sul luogo gli uomini della Guardia Costiera, i quali con cime e parabordi cercavano di preservare lo scafo della barca per evitare che ci fossero falle ed inquinamenti a mare. Nel frattempo interveniva una imbarcazione locale che riusciva ad agganciare e rimorchiare la barca, sfilandola dagli scogli per ormeggiarla in sicurezza in banchina.

Alle ore 09:00 circa, un operatore subacqueo della Guardia Costiera, ispezionava lo scafo per verificarne l’integrità e assicurarsi che non ci fossero inquinamenti in atto. Al momento l’imbarcazione è in attesa di effettuare le previste visite tecniche per riprendere la navigazione verso le coste siciliane.