Trapani, manomette il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Arrestato 35enne

27/08/2018 16:10:00

Si libera del braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari. E' stato arrestato, lo scorso fine settimana a Trapani, in flagranza di reato, il 35enne Pietro Lipari, agli arresti da aprile per aver forzato e rubato una cassaforte dell'ufficio anagrafe del Comune di Trapani dal quale aveva preso diverse carte d'identità ancora vuote.

L'uomo una volta manomesso il braccialetto del ministero della Difesa, aveva fatto perdere le sue tracce, ma le ricerche da parte dei militari sono proseguite per tutta la giornata e nella mattinata del 25 agosto è stato rintracciato e arrestato da una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio.

Lipari è stato condotto presso la Compagnia Carabinieri di Trapani per gli accertamenti di rito e dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione.

A seguito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di sabato dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, la posizione si è ulteriormente aggravata, stabilendo per lo stesso la custodia presso la casa circondariale di Trapani dove si trova al momento recluso.