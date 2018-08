Brutto incidente a Trapani. Auto contro un albero in via Fardella

27/08/2018 08:12:00

Brutto incidente questa notte in via Fardella a Trapani. Una Audi bianca, guidata da un giovane, si è andata a schiantare prima contro un palo della segnaletica stradale e poi contro un albero. A bordo dell'auto, oltre il conducente, un altro ragazzo.

Secondo i primi rilievi, l'Audi stava percorrendo via Fardella quando nei pressi di via Giovanni Matera arrivava una Citroen, a quel punto l'Audi avrebbe sterzato per evitare l'impatto ma ha perso il controllo e si è andata a schiantare. E' probabile che una delle concause fosse l'alta velocità.

Fortunatamente gli occupanti dell'auto sono usciti illesi dall'impatto che è stato molto violento. Per precauzione, comunque, il passeggero è stato trasportato al pronto soccorso, mentre il conducente è stato sottoposto all'alcol test. (Fonte Tvio.it)