Trapani, hanno rubato il busto in bronzo delle vittime della strage di Pizzolungo

28/08/2018 15:45:00

Brutto episodio alla scuola materna “Giusepe e Salvatore Asta” di Trapani. E' stato rubato il mezzobusto in bronzo dedicato ai gemellini Asta e della madre Barbara Rizzo. Il busto in bronzo era posto nel cortile della scuola in memoria dei fratellini morti assieme alla madre, Barbara Rizzo, nel 1985 in seguito ad un attentato al magistrato Carlo Palermo sulla strada di Pizzolungo.



Dei ladri sono entrati nell'istituto hanno abbattuto la colonnina in cemento che sorreggeva il busto. Poi hanno portato via il manufatto in bronzo. Un brutto episodio che segui altri raid nelle scuole di via Erodoto e di via Verdinais.

Ma qui si tratta di un danno soprattutto emotivo, uno scempio alla memoria dei fratellini Asta e della mamma vittime di una stagione buia della Sicilia. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha fatto appello a chi dovesse ritrovarsi il busto a consegnarlo nuovamente alla città.