Alcamo, cominciati i lavori del bypass di Cannizzaro

L’ufficio Idrico Integrato del Comune di Alcamo rende noto che da stamattina, 28 Agosto, la conduttura idrica di Dammusi resterà chiusa per consentire di ultimare i lavori del bypass di Cannizzaro, lavori indispensabili per portare l’acqua di Cannizzaro 40/45 l in più al secondo al Bottino comunale.

L'erogazione dell'acqua dalle fontanelle del bottino non verrà sospesa durante i giorni dei lavori sulla rete proveniente da Dammusi poiché sarà erogata acqua clorata che è quella proveniente dal nostro fornitore privato Siciliacque S.p.a.



Le turnazioni serali riguardanti Pozzetto 17, Partitore, Sant’Anna Alta e Bassa anch’esse alimentate direttamente da Dammusi non avranno la consueta erogazione idrica, mentre la turnazione mattutina non subirà modifiche.

La nuova turnazione dell’acqua sarà resa pubblica non appena i lavori del bypass su Cannizzaro saranno portati a termine.