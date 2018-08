Tanta gente a Partanna per la Notte Bianca con Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

28/08/2018 09:45:00

Una piazza Falcone e Borsellino stracolma ha accolto sabato scorso Roby Facchinetti e Riccardo Fogli. I due artisti, che insieme hanno fatto la storia dei “Pooh”, si sono esibiti in concerto gratuito in occasione della “Notte bianca dei musei e dei sapori”, organizzata dal Comune di Partanna. Saliti sul palco alle 24 i cantautori hanno coinvolto e intrattenuto gli oltre trentamila presenti, di fatto un record di pubblico fra gli eventi del programma Artemusicultura 2018, allestito dall’amministrazione comunale guidata da Nicoló Catania.

Con successi entrati nel cuore di intere generazioni Facchinetti e Fogli hanno riproposto i brani più amati e conosciuti: da “Piccola Ketty” a “Storie di tutti i giorni” , “Malinconia”, “Mondo” e “Uomini soli”. Il pubblico ha reso omaggio alla carriera dei due grandi professionisti della musica leggera accompagnandoli in coro nei pezzi più noti del loro repertorio. Al termine del concerto inoltre tantissimi i fan che hanno chiesto una foto o un autografo in ricordo della serata particolarmente apprezzata. “Ringrazio Roby e Riccardo per la grande professionalità e la simpatia dimostrata con la capacità di tenere il palco per due ore davanti a tantissimi estimatori, me compreso – afferma il sindaco Nicoló Catania -. Un plauso per questo successo lo voglio riservare poi anche alla mia amministrazione che è riuscita in tempi brevi ad allestire un calendario di ottimi eventi, con esibizioni clou come questa che hanno davvero coinvolto la cittadina e i numerosi visitatori e turisti che ci hanno onorato con la loro presenza”. “Altri appuntamenti importanti – aggiunge il vicesindaco Angelo Bulgarello - sono in programma fino al 15 settembre".