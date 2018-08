Calatafimi, un concerto delle Trapani Summer Classes ad ingresso gratuito

28/08/2018 10:13:00

Mercoledì 29 agosto, alle ore 20.30, negli spazi della Chiesa di San Michele, in Piazza Plebiscito n. 8, un concerto con musiche di due autentici gioielli di musica da camera come i compositori Rachmaninov e Hayden.

Nel programma due pezzi di estrema complessità, che necessitano di interpreti sia bravi come solisti, sia in grado di interagire equilibratamente fra loro.

Interpreti della serata saranno: Mirei Yamada al violino, Francesco Fagioli al flauto, Eleonora Venuti al violoncello, Lara Biancalana al violoncello e Agnese Giammusso al pianoforte.



Una novità nel cartellone concertistico degli Amici della Musica di Trapani, che, da oltre 60 anni, continuano a dare un notevole impulso all’attività musicale nel trapanese, unendo la valorizzazione di siti monumentali e culturali del territorio.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica” e il Comune di Calatami –Segesta, l’Accademia Musicale Sherazade di Roma, Almendra Music (Casa Discografica).



Oggi martedì 28 agosto, è previsto un concerto ad ingresso gratuito degli allievi delle Trapani Summer Classes, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico a Trapani.