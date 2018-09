Castellammare, impiegato del Comune aggredito con un crick da un operaio

12/09/2018 19:17:00

Un impiegato del Comune di Castellammare è stato aggredito e ha rischiato di essere colpito con un crick in testa da un operaio esterno, impiegato attualmente nel servizio di pubblica utilità per la pulizia delle spiagge.

Il fatto è accaduto lunedì mattina, quando l’impiegato del comune è andato sul luogo di lavoro come ogni mattina per registrare le presenze degli operai. La discussione sarebbe iniziata perché il lavoratore pretendeva che fosse segnata la presenza per il giorno precedente.

L’impiegato ha risposto, invece, di aver effettuato diversi sopralluoghi di persona e di non averlo visto. A quel punto, mentre l’impiegato stava parlando con gli altri operai, con i quali stava verificando la presenza o meno, l’uomo ha afferrato un crick e solo la prontezza di riflessi dell'altro, che istintivamente gli ha fatto allungare il braccio per ripararsi, ha evitato il peggio.

L’uomo ha fatto regolare denuncia al commissariato di polizia, allegando il referto dell’ospedale che ha stabilito 5 giorni di prognosi.