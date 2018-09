L'uomo più seguito in Italia su Facebook si chiama Francesco Cangemi, e guadagna...

18/09/2018 13:19:00

L'uomo più seguito in Italia su Facebook si chiama Francesco Cangemi. La sua storia viene raccontata dal Corriere della Sera.

Francesco Cangemi, ex muratore in cassa integrazione che dice di «aver comprato un diploma di geometra in Puglia» e vive con la pensione della madre a Taurianova, piana di Gioia Tauro, ha generato un milione e mezzo di interazioni su Facebook. Più del premier Giuseppe Conte, quasi il triplo del fondatore dei 5 Stelle Beppe Grillo, più del doppio del Pd e tre volte più di Marco Travaglio.

La sua pagina si chiama sputtaniamotutti.com. Gangemi spiega che i suoi non sono atti di militanza, che a lui la politica non interessa. «Alle elezioni volevo votare quelli di CasaPound perché portavano la spesa a casa, poi però ho messo due schede bianche» dice. Quanto agli stranieri, «qui a Taurianova non creano problemi, vanno a lavorare la mattina presto e sono integrati: abbiamo anche una moschea a pochi chilometri da qua». Grazie ai post, Gangemi guadagna circa 600 euro al mese